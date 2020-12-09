В НХЛ подтвердили информацию о работе над созданием канадского дивизиона

«Чтобы вернуться в игру, нам нужно проработать многие вещи. Очевидно, что мы не собираемся проводить 82 игры, так как у нас есть проблемы с поездками из-за ограничений на границе между Канадой и США. Вероятно, нам придётся создать канадское подразделение и перестроиться в США, мы пытаемся сосредоточиться на решении всех этих проблем», — цитирует Беттмэна официальный сайт НХЛ.



Общеканадский дивизион будет включать «Монреаль Канадиенс», «Оттаву Сенаторз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Калгари Флэймз», «Эдмонтон Ойлерз», «Ванкувер Кэнакс» и «Виннипег Джетс». 24 команды из США, вероятно, будут разделены на три дивизиона по восемь команд.