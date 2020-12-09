Сезон НХЛ все-таки состоится! Хоккеисты отстояли свои деньги в борьбе с владельцами клубов
Старт сезона намечен на 13 января, в регулярном чемпионате будет 56 матчей.
Старт сезона намечен на 13 января, в регулярном чемпионате будет 56 матчей.
На прошлой неделе казалось, что над сезоном в НХЛ нависла реальная угроза. Разногласия между клубами и игроками были настолько велики, что вероятность отмены чемпионата была огромной. На тот момент не было ясно, готова ли одна из сторон пойти на уступки, а другая согласится ли на новые условия.
В последние дней пять североамериканские журналисты по крупицам начали выдавать информацию о том, каким будет новый сезон.
На данный момент в НХЛ разрабатывают протоколы: когда откроются тренировочные лагеря, как они будут работать, когда начнется сезон, каким будет формат, сколько матчей в регулярном чемпионате. Плюс тестирование, состав дивизионов и расписание игр. Все чаще говорят о 13 января, как дате старта нового сезона, в регулярке будет 56 матчей. Тренинг кэмпы в таком случае откроются 1 января. Обсуждается и проведение выставочных матчей, но пока они под вопросом. Прорабатывается вариант с
Проблема есть с проведением тренировочных лагерей у таких команд, как «Монреаль», «Виннипег», «Аризона», «Сан-Хосе». В регионах, где располагаются эти клубы, введены наиболее жесткие карантинные меры. Теперь уже ясно, что состав дивизионов на предстоящий сезон будет изменен. Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн подтвердил, что обсуждается создание канадской группы: «Очевидно, что мы не собираемся играть 82 матча регулярного чемпионата, также есть проблемы с поездками
Большое внимание уделяется медицинским протоколам. Пока еще все в стадии обсуждения, но существует вероятность, что игроки, если почувствуют себя небезопасно, смогут отказаться от участия в матчах без
Напомним, что профсоюз игроков был категорически против предложения лиги изменить Коллективное соглашение, которое было принято в июле этого года. НХЛ настаивала на том, чтобы увеличить в этом сезоне эскроу с 20% до 25%. Этот вариант больше не рассматривается. Хоккеисты согласились лишь на повышение процента удержания зарплаты. Летом стороны сошлись на 10%. Сейчас он будет больше, но неизвестно насколько.
Получается, что победа осталась за профсоюзом, который не уступил в ключевом вопросе с эскроу и отстоял гарантированные контракты. Несмотря на то, что некоторые владельцы клубов недовольны сложившейся ситуацией, НХЛ встала на сторону игроков.