Сезон НХЛ все-таки состоится! Хоккеисты отстояли свои деньги в борьбе с владельцами клубов

На прошлой неделе казалось, что над сезоном в НХЛ нависла реальная угроза. Разногласия между клубами и игроками были настолько велики, что вероятность отмены чемпионата была огромной. На тот момент не было ясно, готова ли одна из сторон пойти на уступки, а другая согласится ли на новые условия. Из-за пандемии и потери сотен миллионов многие считали, что легче пропустить один сезон, чем тратить все силы и деньги на его организацию. Однако из «финансового тупика», как описывал ситуацию известный инсайдер и автор The Athletic Пьер ЛеБрюн, все-таки нашелся выход.

В последние дней пять североамериканские журналисты по крупицам начали выдавать информацию о том, каким будет новый сезон. Да-да, он будет. И сейчас в этом нет сомнений, потому что лиге удалось найти общий язык с профсоюзом игроков.

Официальное объявление о сроках чемпионата 2020/21 должно быть на днях.

На данный момент в НХЛ разрабатывают протоколы: когда откроются тренировочные лагеря, как они будут работать, когда начнется сезон, каким будет формат, сколько матчей в регулярном чемпионате. Плюс тестирование, состав дивизионов и расписание игр. Все чаще говорят о 13 января, как дате старта нового сезона, в регулярке будет 56 матчей. Тренинг кэмпы в таком случае откроются 1 января. Обсуждается и проведение выставочных матчей, но пока они под вопросом. Прорабатывается вариант с городами-хабами на случай резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в США и Канаде, но к «пузырям» в каком-либо виде никто возвращаться не хочет.

Проблема есть с проведением тренировочных лагерей у таких команд, как «Монреаль», «Виннипег», «Аризона», «Сан-Хосе». В регионах, где располагаются эти клубы, введены наиболее жесткие карантинные меры. Теперь уже ясно, что состав дивизионов на предстоящий сезон будет изменен. Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн подтвердил, что обсуждается создание канадской группы: «Очевидно, что мы не собираемся играть 82 матча регулярного чемпионата, также есть проблемы с поездками из-за ограничений между США и Канадой. Если все останется так, как есть, нам наверняка придется создать канадский дивизион и перекроить остальные».

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Большое внимание уделяется медицинским протоколам. Пока еще все в стадии обсуждения, но существует вероятность, что игроки, если почувствуют себя небезопасно, смогут отказаться от участия в матчах без каких-либо санкций. Подобные правила были введены на плей-офф: ряд хоккеистов перед стартом отказались ехать в «пузырь», а, к примеру, вратарь «Бостона» Туукка Раск покинул расположение клуба в разгар розыгрыша Кубка Стэнли. Предметом дискуссий также является расширение активного состава команд с привычных 23 игроков до 26+4. Четверка запасных при этом могла бы получать зарплату уровня АХЛ, но льготы и суточные — в качестве игроков НХЛ.

Все эти обсуждения стали возможны после того, как была решена основная проблема с финансами.

Напомним, что профсоюз игроков был категорически против предложения лиги изменить Коллективное соглашение, которое было принято в июле этого года. НХЛ настаивала на том, чтобы увеличить в этом сезоне эскроу с 20% до 25%. Этот вариант больше не рассматривается. Хоккеисты согласились лишь на повышение процента удержания зарплаты. Летом стороны сошлись на 10%. Сейчас он будет больше, но неизвестно насколько.