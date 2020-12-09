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9 декабря, источник: Спорт РИА Новости

«Рейнджерс» возглавили рейтинг самых дорогих клубов НХЛ по версии Forbes

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. «Нью-Йорк Рейнджерс» занял первое место в рейтинге самых дорогих клубов НХЛ по версии журнала Forbes, сообщается на сайте издания.

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Источник: Reuters

Стоимость «Рейнджерс» оценивается в 1,65 миллиарда долларов, на второй строчке «Торонто» (1,5 миллиарда), замкнул тройку «Монреаль» (1,34 миллиарда).

Также в топ-10 вошли «Чикаго» (1,085 миллиарда), «Бостон» (1 миллиард), «Лос-Анджелес» (825 миллионов), «Филадельфия» (800 миллионов), «Детройт» (775 миллионов), «Вашингтон» (750 миллионов) и «Ванкувер» (725 миллионов).

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За «Нью-Йорк Рейнджерс» выступают российские хоккеисты Павел Бучневич, Александр Георгиев, Артемий Панарин и Игорь Шестеркин.

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