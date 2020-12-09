«Рейнджерс» возглавили рейтинг самых дорогих клубов НХЛ по версии Forbes
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. «Нью-Йорк Рейнджерс» занял первое место в рейтинге самых дорогих клубов НХЛ по версии журнала Forbes, сообщается на сайте издания.
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. «Нью-Йорк Рейнджерс» занял первое место в рейтинге самых дорогих клубов НХЛ по версии журнала Forbes, сообщается на сайте издания.
Стоимость «Рейнджерс» оценивается в 1,65 миллиарда долларов, на второй строчке «Торонто» (1,5 миллиарда), замкнул тройку «Монреаль» (1,34 миллиарда).
Также в топ-10 вошли «Чикаго» (1,085 миллиарда), «Бостон» (1 миллиард), «Лос-Анджелес» (825 миллионов), «Филадельфия» (800 миллионов), «Детройт» (775 миллионов), «Вашингтон» (750 миллионов) и «Ванкувер» (725 миллионов).
За «Нью-Йорк Рейнджерс» выступают российские хоккеисты Павел Бучневич, Александр Георгиев, Артемий Панарин и Игорь Шестеркин.