«Рейнджерс» возглавили рейтинг самых дорогих клубов НХЛ по версии Forbes, «Вашингтон» — 9-й, «Тампа» — 21-я

Первое место в списке занял «Нью-Йорк Рейнджерс». Клуб, за который выступают российские хоккеисты Артемий Панарин, Павел Бучневич, Александр Георгиев и Игорь Шестеркин, оценивается в 1,65 миллиарда долларов. На второй строчке расположился «Торонто Мейпл Лифс» со стоимостью 1,5 миллиарда. Третьим стал «Монреаль Канадиенс» — 1,34 миллиарда.