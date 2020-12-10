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10:27 (мск), источник: Sport24

«Рейнджерс» возглавили рейтинг самых дорогих клубов НХЛ по версии Forbes, «Вашингтон» — 9-й, «Тампа» — 21-я

Американский финансово-экономический журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих клубов Национальной хоккейной лиги.

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Источник: Reuters
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Первое место в списке занял «Нью-Йорк Рейнджерс». Клуб, за который выступают российские хоккеисты Артемий Панарин, Павел Бучневич, Александр Георгиев и Игорь Шестеркин, оценивается в 1,65 миллиарда долларов. На второй строчке расположился «Торонто Мейпл Лифс» со стоимостью 1,5 миллиарда. Третьим стал «Монреаль Канадиенс» — 1,34 миллиарда.

Также в топ-10 вошли «Чикаго Блэкхокс» (1,085 миллиарда), «Бостон Брюинз» (1 миллиард), «Лос-Анджелес Кингз» (825 миллионов), «Филадельфия Флайерз» (800 миллионов), «Детройт Ред Уингз» (775 миллионов), «Вашингтон Кэпиталз» (750 миллионов) и «Ванкувер Кэнакс» (725 миллионов).

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» занял 21-е место — 470 миллионов.

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