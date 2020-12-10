«Рейнджерс» возглавили рейтинг самых дорогих клубов НХЛ по версии Forbes, «Вашингтон» — 9-й, «Тампа» — 21-я
Американский
Американский
Первое место в списке занял «Нью-Йорк Рейнджерс». Клуб, за который выступают российские хоккеисты Артемий Панарин, Павел Бучневич, Александр Георгиев и Игорь Шестеркин, оценивается в 1,65 миллиарда долларов. На второй строчке расположился «Торонто Мейпл Лифс» со стоимостью 1,5 миллиарда. Третьим стал «Монреаль Канадиенс» — 1,34 миллиарда.
Также в топ-10 вошли «Чикаго Блэкхокс» (1,085 миллиарда), «Бостон Брюинз» (1 миллиард), «Лос-Анджелес Кингз» (825 миллионов), «Филадельфия Флайерз» (800 миллионов), «Детройт Ред Уингз» (775 миллионов), «Вашингтон Кэпиталз» (750 миллионов) и «Ванкувер Кэнакс» (725 миллионов).
Действующий обладатель Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» занял 21-е место — 470 миллионов.