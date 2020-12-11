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09:45 (мск), источник: ТАСС

СМИ: На шлемах игроков НХЛ может появиться реклама

ТАСС, 11 декабря. Национальная хоккейная лига (НХЛ) рассматривает возможность размещения рекламы на шлемах игроков. Об этом сообщил журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман.

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Источник: AP 2020

По его информации, это связано с желанием лиги увеличить доход организации, сниженный из-за пандемии коронавируса. На данный момент в НХЛ запрещено размещение рекламы на игровой форме, за исключением логотипа ее изготовителя.

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В 2016 году на Кубке мира, прошедшем в Торонто под эгидой НХЛ, реклама располагалась на игровых майках в виде нашивок на плечах. По информации телеканала TSN, для размещения логотипа своей компании на форме одной команды необходимо было заплатить $2 млн. Рекламные права, распространявшиеся на все восемь команд турнира, стоили $6 млн.

В среду комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что лига работает над созданием канадского дивизиона в предстоящем сезоне, так как из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, власти США закрыли въезд в Канаду.

Ранее журналист телеканала TSN Пьер Лебрюн сообщил, что новый сезон НХЛ стартует 13 января, каждая команда проведет по 56 игр регулярного чемпионата вместо обычных 82. Также, по его информации, несколько клубов лиги изучают возможность проведения матчей предстоящего сезона на открытом воздухе для допуска болельщиков на стадионы. Сезон-2019/20 из-за пандемии коронавируса был доигран в «пузырях», организованных в канадских Торонто и Эдмонтоне. Обладателем Кубка Стэнли стала «Тампа», которая обыграла «Даллас» со счетом 4−2 в финальной серии.

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