СМИ: На шлемах игроков НХЛ может появиться реклама

По его информации, это связано с желанием лиги увеличить доход организации, сниженный из-за пандемии коронавируса. На данный момент в НХЛ запрещено размещение рекламы на игровой форме, за исключением логотипа ее изготовителя.

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В 2016 году на Кубке мира, прошедшем в Торонто под эгидой НХЛ, реклама располагалась на игровых майках в виде нашивок на плечах. По информации телеканала TSN, для размещения логотипа своей компании на форме одной команды необходимо было заплатить $2 млн. Рекламные права, распространявшиеся на все восемь команд турнира, стоили $6 млн.

В среду комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что лига работает над созданием канадского дивизиона в предстоящем сезоне, так как из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, власти США закрыли въезд в Канаду.