«Детройт» обменял права на нападающего Тимашова в «Айлендерс»
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. «Детройт Ред Уингз» обменял права на нападающего Дмитрия Тимашова в «Нью-Йорк Айлендерс», сообщается на сайте НХЛ.
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. «Детройт Ред Уингз» обменял права на нападающего Дмитрия Тимашова в «Нью-Йорк Айлендерс», сообщается на сайте НХЛ.
Компенсацию за 24-летнего шведского нападающего, родившегося в Кировограде, клубы определят позднее. Тимашов на данный момент является ограниченно свободным агентом.
Тимашов прошедший сезон начинал в «Торонто Мейпл Лифс», который в феврале выставил игрока на драфт отказов, откуда его забрал «Детройт». Всего в прошедшем сезоне игрок забросил четыре шайбы и сделал пять результативных передач в 44 матчах.