«Детройт» обменял права на нападающего Тимашова в «Айлендерс»

Тимашов прошедший сезон начинал в «Торонто Мейпл Лифс», который в феврале выставил игрока на драфт отказов, откуда его забрал «Детройт». Всего в прошедшем сезоне игрок забросил четыре шайбы и сделал пять результативных передач в 44 матчах.