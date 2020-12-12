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10:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Детройт» обменял права на нападающего Тимашова в «Айлендерс»

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. «Детройт Ред Уингз» обменял права на нападающего Дмитрия Тимашова в «Нью-Йорк Айлендерс», сообщается на сайте НХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Компенсацию за 24-летнего шведского нападающего, родившегося в Кировограде, клубы определят позднее. Тимашов на данный момент является ограниченно свободным агентом.

Тимашов прошедший сезон начинал в «Торонто Мейпл Лифс», который в феврале выставил игрока на драфт отказов, откуда его забрал «Детройт». Всего в прошедшем сезоне игрок забросил четыре шайбы и сделал пять результативных передач в 44 матчах.

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