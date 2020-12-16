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15:31 (мск), источник: Sport24

Жена Овечкина показала, как их сын вышел на лед в Москве в полной хоккейной амуниции: видео

Анастасия Овечкина, супруга нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, показала, как их сын Сергей выходит на лед в полной хоккейной амуниции.

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Видео жена российского спортсмена опубликовала в своем инстаграме.

«Счастливый ребенок, впервые встал на коньки», — подписала Овечкина видео.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сережа Овечкин родился 18 августа 2018 года, его назвали в честь старшего брата Александра, который погиб в возрасте 25 лет, когда Саше было 10 лет.

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