Жена Овечкина показала, как их сын вышел на лед в Москве в полной хоккейной амуниции: видео
Анастасия Овечкина, супруга нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, показала, как их сын Сергей выходит на лед в полной хоккейной амуниции.
Анастасия Овечкина, супруга нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, показала, как их сын Сергей выходит на лед в полной хоккейной амуниции.
Видео жена российского спортсмена опубликовала в своем инстаграме.
«Счастливый ребенок, впервые встал на коньки», — подписала Овечкина видео.
Сережа Овечкин родился 18 августа 2018 года, его назвали в честь старшего брата Александра, который погиб в возрасте 25 лет, когда Саше было 10 лет.