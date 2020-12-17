Журналисты официального сайта НХЛ включили Кучерова в пятерку лучших действующих форвардов

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По итогам голосования 13 журналистов Кучеров набрал 153 очка. Лидером стал игрок «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (204 очка), на счету которого 469 очков (162 шайбы + 307 передач) в 351 матче регулярного чемпионата НХЛ, на втором месте расположился форвард «Колорадо» Натан Маккинон (187), на третьем — Сидни Кросби из «Питтсбурга» (161).

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На шестом месте, набрав 123 очка, находится капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, в прошедшем сезоне получивший девятую за карьеру награду «Морис Ришар Трофи», вручаемую лучшему снайперу по итогам регулярного чемпионата. Восьмым стал игрок «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (107), набравший по итогам прошлого регулярного чемпионата 95 (32+63) очков. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» Евгений Малкин находится на 14-м месте (44).

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Список из 16 лучших форвардов выглядит следующим образом: Макдэвид, Маккинон, Кросби, Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 160), Кучеров, Овечкин, Давид Пастрняк («Бостон», 114), Панарин, Патрик Кейн («Чикаго», 106), Остон Мэттьюс («Торонто», 83), Патрис Бержерон («Бостон», 59), Джек Айкел («Баффало», 56), Брэйден Пойнт («Тампа-Бэй», 47), Малкин, Брэд Маршанд («Бостон», 41), Элиас Петтерсон («Ванкувер», 28).

Кучеров является действующим обладателем Кубка Стэнли и лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ прошлого сезона (34 очка; 7+27). Всего на счету россиянина 515 игр в рамках регулярного чемпионата НХЛ, в которых он набрал 547 (221+326) очков. В рамках плей-офф Кучеров сыграл 90 матчей и набрал 95 (36+59) очков. Форвард является обладателем призов «Тед Линдсей эворд» (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ), «Арт Росс трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата) и «Харт трофи» (самый ценный игрок регулярного чемпионата), которые он получил по итогам сезона-2018/19.