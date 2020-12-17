Клуб НХЛ «Ванкувер» ответил на обвинения в культурной апроприации из-за логотипа команды

Команда подверглась критике ранее на неделе, когда профессор Университета Манитобы по изучению коренных народов и их истории Шон Карлтон заявил в Twitter, что «Ванкуверу» следует изменить логотип, поскольку «изображение, вдохновленное культурой народов побережья Салиш, было разработано без консультации с коренными жителями».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--44955a6ddf01257e1661" data-vnd="44955a6ddf01257e1661" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=44955a6ddf01257e1661" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В логотипе, который был создан художником Брентом Линчем в 1997 году, используются элементы искусства народа Хайда.

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«Мы консультируемся с коренными народами Канады по многим вопросам, связанным с нашими командами и бизнесом, и ценим их мудрые советы. Мы понимаем, что не все принимают логотип “Ванкувера”, но очень рады, что так много людей, включая наших друзей из коренных народов Канады, относятся к нему иначе. Мы благодарны за поддержку и все положительные отзывы, которые мы получили», — сказал Аквилини.

Поддержку клубу выразили вожди племен Мусквиэм, Сквамиш и Цлейл-ваутут. «Более десяти лет мы работали бок о бок. Семейство Аквилини всячески поддерживает племена. Мы ценим проделанную работу, их дружбу и продолжим укреплять эти отношения и поддерживать их стремления в постоянно меняющиеся времена», — говорится в их заявлении.