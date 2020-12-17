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12:11 (мск), источник: ТАСС

Клуб НХЛ «Ванкувер» ответил на обвинения в культурной апроприации из-за логотипа команды

ТАСС, 17 декабря. Канадский клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер» сообщил, что коренные народы Канады выразили ему поддержку на фоне обвинений в культурной апроприации изображения косатки на логотипе. Комментарий владельца «Ванкувера» Франческо Аквилини приводит телеканал Sportsnet.

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Источник: AP 2020

Команда подверглась критике ранее на неделе, когда профессор Университета Манитобы по изучению коренных народов и их истории Шон Карлтон заявил в Twitter, что «Ванкуверу» следует изменить логотип, поскольку «изображение, вдохновленное культурой народов побережья Салиш, было разработано без консультации с коренными жителями».

Во время загрузки произошла ошибка.

В логотипе, который был создан художником Брентом Линчем в 1997 году, используются элементы искусства народа Хайда.

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«Мы консультируемся с коренными народами Канады по многим вопросам, связанным с нашими командами и бизнесом, и ценим их мудрые советы. Мы понимаем, что не все принимают логотип “Ванкувера”, но очень рады, что так много людей, включая наших друзей из коренных народов Канады, относятся к нему иначе. Мы благодарны за поддержку и все положительные отзывы, которые мы получили», — сказал Аквилини.

Поддержку клубу выразили вожди племен Мусквиэм, Сквамиш и Цлейл-ваутут. «Более десяти лет мы работали бок о бок. Семейство Аквилини всячески поддерживает племена. Мы ценим проделанную работу, их дружбу и продолжим укреплять эти отношения и поддерживать их стремления в постоянно меняющиеся времена», — говорится в их заявлении.

В 2020 году несколько американских клубов изменили свои логотипы и названия из-за обвинений в культурной апроприации. В понедельник бейсбольный клуб «Кливленд» объявил, что откажется от своего прозвища «индейцы». Этот шаг последовал за аналогичными решениями футбольных команд «Вашингтон» и «Эдмонтон». В НХЛ с подобными обвинениями столкнулся «Чикаго Блэкхокс», но команде удалось сохранить название и логотип с изображением индейца.

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