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21:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Хенрик Лундквист объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем

Новичок «Вашингтон Кэпиталз» Хенрик Лундквист не сможет выступать за новый клуб. 38-летний голкипер вынужден завершить спортивную карьеру из-за проблем с сердцем. Об этом шведский вратарь объявил в своём «твиттере».

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Источник: AP 2020

В межсезонье 38-летний голкипер подписал со столичным клубом однолетний контракт. За сезон швед заработает $ 1,5 млн.

Хенрик Лундквист выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2005 года. Имел ограничение зарплаты — в размере $ 8,5 млн — по семилетнему контракту, подписанному в 2013 году. В нынешнее межсезонье соглашение было разорвано. После расторжения голкипер получит только $ 5,5 млн от общей суммы зарплаты за сезон-2020/2021. Голкипер был выбран командой из Нью-Йорка под 205-м номером на драфте 2000 года.

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