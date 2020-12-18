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10:15 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Георгиев может пропустить тренировочный лагерь «Рейнджерс» из-за проблем с визой

ТАСС, 18 декабря. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев может пропустить тренировочный лагерь из-за проблем с рабочей визой. Об этом в Twitter сообщил журналист газеты Newsday Sports Колин Стивенсон.

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Источник: Reuters

По информации источника, Георгиев находится в Финляндии в ожидании новой рабочей визы. Она необходима, так как 24-летний россиянин в межсезонье подписал новый двухлетний контракт с «Рейнджерс».

Ранее журналист телеканала TSN Пьер Лебрюн сообщил, что новый сезон НХЛ стартует 13 января. В этом случае тренировочные лагеря откроются в конце декабря либо начале января. По прибытии в Нью-Йорк Георгиев должен будет пройти обязательный трехдневный карантин.

За «Рейнджерс» также играют россияне Артемий Панарин, Павел Бучневич (оба — нападающие) и Игорь Шестеркин (вратарь).

Георгиев не был задрафтован в НХЛ, он выступает за «Рейнджерс» с 2017 года. В минувшем сезоне российский голкипер провел 34 матча, пропуская в среднем 3,04 шайбы за игру при показателе отраженных бросков в 91%. Также он играл за российский «Химик» (Воскресенск), финский ТПС и фарм-клуб «Рейнджерс» «Хартфорд Вулф Пэк».

В составе сборной России Георгиев стал обладателем бронзовых медалей чемпионата мира 2019 года, проведя за национальную команду два матча и одержав две победы, не пропустив ни одной шайбы.

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