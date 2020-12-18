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17:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Овечкин объяснил, чем отличаются фанаты в России и США

Нападающий «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин ответил на блиц-опрос пресс-службы Олимпийского комитета России.

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Источник: AFP 2020

Хоккеист заявил, что предпочел бы нападающего «Барселоны» Лионеля Месси форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду, заявил, что отличие между фанатами в России и США заключается в культуре боления и назвал партнера по «Кэпиталз» Дмитрия Орлова самым модным игроком российской сборной.

В сезоне-2019/20 Овечкин в девятый раз за карьеру получил «Морис Ришар Трофи» — награду, которую вручают лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. На счету россиянина 48 шайб.

Сезон-2020/21 в НХЛ стартует 1 января 2021 года.

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