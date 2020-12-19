НХЛ договорилась с профсоюзом игроков по старту нового сезона

5 мифов о лотереях Развенчиваем стереотипы

По его информации, в ближайшие выходные состоится телеконференция по этому вопросу.

В начале декабря сообщалось, что стороны прекратили переговоры по финансовым вопросам. Хоккеисты были готовы на увеличение размеров отсроченной зарплаты на следующий сезон, но отказывались увеличить процент эскроу.

Открытие тренировочных лагерей запланировано на 3 января, а старт регулярного сезона — на 13 января.