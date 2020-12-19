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10:22 (мск), источник: Sport24

НХЛ договорилась с профсоюзом игроков по старту нового сезона

Руководство НХЛ достигло предварительного соглашения с ассоциацией игроков лиги (NHLPA) по поводу старта нового сезона. Об этом написал в твиттере инсайдер Пьер Лебрюн.

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Источник: AP 2020
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По его информации, в ближайшие выходные состоится телеконференция по этому вопросу.

В начале декабря сообщалось, что стороны прекратили переговоры по финансовым вопросам. Хоккеисты были готовы на увеличение размеров отсроченной зарплаты на следующий сезон, но отказывались увеличить процент эскроу.

Открытие тренировочных лагерей запланировано на 3 января, а старт регулярного сезона — на 13 января.

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