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09:42 (мск), источник: Чемпионат.com

НХЛ официально утвердила новый состав дивизионов на сезон-2020/2021

НХЛ официально утвердила новый состав дивизионов на сезон-2020/2021, сообщается на официальном сайте лиги.

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Состав дивизионов:

Северный: «Ванкувер Кэнакс», «Виннипег Джетс», «Калгари Флэймз», «Монреаль Канадиенс», «Оттава Сенаторз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Эдмонтон Ойлерз»;.

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Восточный: «Нью-Йорк Айлендерс», «Баффало Сэйбрз», «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Питтсбург Пингвинз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфия Флайерз»;

Центральный: «Детройт Ред Уингз», «Каролина Харрикейнз», «Коламбус Блю Джекетс», «Нэшвилл Предаторз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Флорида Пантерз», «Чикаго Блэкхоукс», «Даллас Старз»;

Западный: «Анахайм Дакс», «Аризона Койотс», «Вегас Голден Найтс», «Колорадо Эвеланш», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс», «Миннесота Уайлд», «Сент-Луис Блюз».

Предполагается, что в розыгрыш Кубка Стэнли попадут по 4 лучшие команды из каждого дивизиона. При этом первые 2 раунда пройдут внутри дивизионов. Таким образом, команды из разных дивизионов не смогут встретиться в плей-офф до финалов конференций.

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