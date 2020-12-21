«Подарок Путина — слишком важный, чай из него не пили». Овечкин — о семье, Хабибе, будущем и сервизе от президента

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Незадолго от возвращения в США, где в середине января стартует новый сезон НХЛ, капитан «Вашингтон Кэпиталз» и нападающий сборной России Александр Овечкин дал интервью Sport24.

— На днях случилось, насколько я понимаю, очень значимое событие для вашей семьи — старший сын Сергей впервые встал на коньки.

— Да. Мы планировали поставить его на лед еще в Америке, перед стартом плей-офф, но из-за пандемии все закрылось, и нам пришлось отложить это на неопределенный срок. Слава Богу, что нам удалось осуществить этот план сейчас. Он очень сильно радовался и ждал этого. Вся наша семья была взволнована тем, как это будет происходить. Мы поставили его на лед, он встал и даже чуть-чуть проехался сам. Первый шаг сделан. Так что, даст Бог.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/24SX1utXuJc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Для вас это удивительно? Ему ведь только два года.

— Конечно, удивительно. Моя мама говорила, что еще рано, потому что кости пока слабенькие, и он может упасть. Да, он падал, но в наше время хорошая защита. Он падал, вставал, просил клюшку, чтобы забить гол. И мы получили удовольствие, и он тоже.

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— Видео, на которых Сергей исполняет хоккейные трюки набирают миллионы просмотров. Многие известные пары, например, Евгений Плющенко и Яна Рудковская, делают своих детей звездами с самых малых лет. Как вы относитесь к тому, что Сереже и Илье ранней популярности не избежать? Не может ли это негативно сказаться на детях?

— Мы точно не пытаемся сделать из детей никаких звезд. Мы просто радуемся тому, что он делает в его возрасте, и показываем болельщикам, что наш сын умеет жонглировать шайбой, попадает по шайбе и поднимает ее. Так что это нормально. Я не переживаю, что это может негативно сказаться на детях.

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— «Саша иногда старается быть строгим папой, но у него это плохо получается», — это слова вашей жены. Вы правда вообще не ругаете сыновей?

— Иногда случаются ситуации, когда нужно повысить голос. А так нет, не ругаю. Я добрый.

— Начало сезона НХЛ анонсировали на 13 января. Как думаете, реально ли начать так скоро?

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— Все может быть. Но, опять же, непонятно, как это все будет происходить, где мы будем жить и играть… Будет у нас «пузырь» или обычный стадион… Пока я здесь, в России, не могу сказать ничего конкретного (интервью состоялось на прошлой неделе, в конце которой Овечкин отправился в США. — Sport24).

— Есть ли смысл проводить сезон без зрителей, ведь у НХЛ не такие большие контракты на трансляции матчей, как, к примеру, у НБА.

— Это не нам решать. Если нам скажут, что нужно играть — будем играть. У нас есть контракты, и мы обязаны выступать и показывать все, на что мы способны.

— Моя коллега из Вашингтона Саманта Пелл говорила, что кандидатуру Питера Лавиолетта согласовывали лично с вами — так ли это?

— (Смеется) Со мной не согласовывали, просто делились мнением и впечатлением. Там есть кому это обсуждать и согласовывать.

— Почему именно он способен принести «Вашингтону» второй Кубок Стэнли?

— Лавиолетт — опытный человек, когда-то привел «Каролину» к чемпионству, несколько раз был в финалах Кубков Стэнли с разными командами. Это колоссальный опыт. Дай Бог, чтобы все срослось, и мы выиграли.

— Вас уже замучили вопросами о новом контракте, но я задам еще один. Переговоры будете вести самостоятельно или будете привлекать кого-то в помощь?

— Нет, все так же. Буду вести переговоры сам.

— Вам наконец-то удалось отпраздновать день рождения дома. От кого получили самое необычное поздравление и подарок?

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— Было столько подарков и поздравлений… Не могу выделить кого-то одного. Все поздравили, все получили удовольствие — и я, и мои родные, и друзья.

— На свадьбу Владимир Путин подарил вам чайный сервиз? Какова судьба этого набора, где он хранится, пили ли вы хоть раз из него чай?

— Хранится у нас дома, с ним все нормально. Но чай из него не пили (смеется).

— Слишком важный подарок?

— Да.

— Журналисты посчитали, что за новый сезон вы можете заработать всего 2,7 млн вместо 10 — вас это не напрягает?

— В мире сложилась такая ситуация, что мы не можем на нее повлиять. Так что нам грех жаловаться.

— На протяжении карьеры вы постоянно поддерживали Хабиба Нурмагомедова — сильно удивились его решению уйти из спорта?

— Конечно, жалко, что он объявил о завершении карьеры. Может быть, будет еще несколько боев в его исполнении, потому что реально это все очень зрелищно. На него интересно смотреть и переживать.

— Когда наступит время, вам будет важно уйти на победной, чемпионской ноте?

— Я пока об этом не думал. Поживем, увидим. У меня есть амбиции на этот счет, но пока еще ничего не могу сказать.

— В апреле вы назвали пятерку своей мечты — Семин, Федоров, Марков и Никулин. А если не ограничиваться россиянами, каких бы партнеров себе выбрали в такую пятерку?

— Никласа Бекстрема, Тома Уилсона, защитников Майка Грина и Джона Карлсона, из вратарей бы выбрал — Брэйдена Холтби.

— В Канаде запустили шоу по фигурному катанию с бывшими игроками НХЛ. Если вам после окончания карьеры предложат в таком поучаствовать — согласитесь?

— (Смеется) Нет. Я участвовать точно не буду.

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БЛИЦ.

— Самое вкусное блюдо, которые вы пробовали в жизни и где это было?

— Домашнее. Котлетки, которые готовит моя жена. На гарнир рис или гречка.

— Кофе или чай?

— Чай.

— Курица или рыба?

— Курица.

— Самое красивое место, в котором вы бывали?

— Мальдивы.

— Самый счастливый момент в жизни?

— Рождение моих сыновей.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CArut5lFQ9o/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CArut5lFQ9o/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CArut5lFQ9o/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Самый грустный момент в хоккейной карьере?

— Любой проигрыш.

— Золото Олимпиады или рекорд Гретцки — выбрать можно только одно.

— Если только одно, тогда золото Олимпиады.

— Какой вы представляете свою жизнь через 20 лет?

— Дожить бы… В наше время.

— Оказавшись перед Джо Байденом, что вы ему скажете?

— Hello (смеется).