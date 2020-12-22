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09:00 (мск), источник: ТАСС

Власти Онтарио еще не согласовали с НХЛ проведение игр в Оттаве и Торонто

ОТТАВА, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство канадской провинции Онтарио еще не приняло решения относительно проведения игр нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Оттаве и Торонто. Об этом в понедельник журналистам сообщил глава региона Даг Форд.

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Источник: AP 2020

«Никакого решения по этому поводу еще не принято», — сказал он.

Чиновник добавил, что в настоящее время этим занимаются представители местного Минздрава. В Онтарио выступают две команды НХЛ — «Оттава» и «Торонто».

Ранее в понедельник Форд объявил, что с 26 декабря в Онтарио вводятся жесткие ограничительные меры для граждан на всей ее территории из-за продолжающейся пандемии нового коронавируса. При этом в южной части провинции, где расположены Оттава и Торонто, рестрикции будут действовать 28 дней, а в северной — 14 дней. Ограничения, в частности, касаются запрета на проведение игр и тренировок.

Новый сезон НХЛ должен начаться 13 января, в регулярном чемпионате команды проведут по 56 матчей вместо 82. В плей-офф выйдут 16 команд, Кубок Стэнли пройдет в традиционном формате. В связи с закрытием границы между Канадой и США и необходимостью обеспечения безопасности участников матчей в условиях пандемии было принято решение изменить составы дивизионов и перейти на режим внутридивизионных матчей для минимизации количества поездок. В Северном дивизионе сыграют «Калгари», «Эдмонтон», «Монреаль», «Оттава», «Торонто», «Ванкувер» и «Виннипег»; в Западном — «Анахайм», «Аризона», «Колорадо», «Лос-Анджелес», «Миннесота», «Сент-Луис», «Сан-Хосе» и «Вегас»; в Центральном — «Флорида», «Каролина», «Чикаго», «Коламбус», «Даллас», «Детройт», «Нэшвилл», «Тампа»; в Восточном — «Бостон», «Баффало», «Нью-Джерси», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Филадельфия», «Питтсбург» и «Вашингтон».

Завершится регулярный чемпионат 8 мая. Официальные тренировочные сборы команд начнутся 3 января, отмечается, что предсезонных матчей не будет.

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