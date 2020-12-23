Клуб НХЛ «Аризона» вернул защитника Любушкина из «Локомотива»
ТАСС, 23 декабря. Защитник Илья Любушкин вернется из ярославского «Локомотива» в «Аризону» в преддверии нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 23 декабря. Защитник Илья Любушкин вернется из ярославского «Локомотива» в «Аризону» в преддверии нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает
Отмечается, что российский клуб расторг контракт с 26-летним хоккеистом, но сохранил права на него в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Любушкин выступал за «Аризону» в сезонах-2018/19 и 2019/20. В регулярных чемпионатах провел 92 матча, набрал 8 очков (8 результативных передач). Защитник попал в заявку команды на
В текущем сезоне КХЛ Любушкин провел за «Локомотив» пять матчей, не набрав очков. Защитник выступал за ярославский клуб до отъезда за океан — с 2013 по 2018 год, дважды доходил с командой до полуфинала Кубка Гагарина. Всего в КХЛ с учетом
Сезон НХЛ стартует 13 января.