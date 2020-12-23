«Тампа» продлила контракт с российским хоккеистом Волковым

Новое соглашение с 23-летним игроком рассчитано на один год.

Волков был выбран «Тампой» на драфте 2017 года под общим 48 номером.

В течение трех сезонов он выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за «Сиракьюз», проведя 195 матчей и набрав 123 (55 голов + 68 передач) очка. В 2019 году он дебютировал в составе основной команды, отыграв в регулярном чемпионате девять встреч и отметившись одной результативной передачей.