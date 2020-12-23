«Тампа» продлила контракт с российским хоккеистом Волковым
ТАСС, 23 декабря. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» продлил контракт с российским нападающим Александром Волковым. Об этом в своем Twitter сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн.
ТАСС, 23 декабря. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» продлил контракт с российским нападающим Александром Волковым. Об этом в своем Twitter сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн.
Новое соглашение с 23-летним игроком рассчитано на один год.
Волков был выбран «Тампой» на драфте 2017 года под общим 48 номером.
В течение трех сезонов он выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за «Сиракьюз», проведя 195 матчей и набрав 123 (55 голов + 68 передач) очка. В 2019 году он дебютировал в составе основной команды, отыграв в регулярном чемпионате девять встреч и отметившись одной результативной передачей.
В прошлом сезоне Волков в составе «Тампы» стал обладателем Кубка Стэнли, проведя в