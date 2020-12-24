Кучеров пропустит регулярку НХЛ. Что это за травма и когда ждать возвращения
Хорошая новость, что Стивен Стэмкос возвращается в строй. «Тампа» справится.
Хорошая новость, что Стивен Стэмкос возвращается в строй. «Тампа» справится.
Один из самых сильных хоккеистов мира, лучший бомбардир прошлого
«К сожалению, ему потребуется операция на бедре. Это значит, что он не сможет сыграть в регулярном сезоне», — заявил журналистам генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа.
Травму нападающий получил ещё в первом матче
Можно в этой ситуации найти и плюсы — а что ещё остаётся делать? «Тампа» не растеряла чемпионской стати и в регулярном сезоне должна справиться и без Кучерова. Да, его будет не хватать, зато какое усиление он даст к
Выбыл один лидер — его место занимает другой. Стивен Стэмкос, в
Буквально накануне клуб заключил новые соглашения с защитниками Эриком Чернаком и Яном Руттой, готовится новый контракт с Энтони Чирелли, а теперь даже Тайлер Джонсон, которому в сентябре искали обмен, может остаться с командой. «У нас есть набросок контракта с Чирелли, в котором учтены основные пункты. Кучерова помесят в список долгосрочно травмированных, и к началу сезона мы должны проходить под потолок зарплат», — сказал Брисбуа.
Так что хочется пожелать Никите здоровья и скорейшего восстановления, его будет не хватать в НХЛ. Но в «Тампе» достаточно сильных игроков, которые коллективно восполнят эту потерю.
Елена Кузнецова