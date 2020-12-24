Самсонов и Ванечек составят вратарскую бригаду «Вашингтона» в следующем сезоне

«Напарником Самсонова в бригаде станет Витек Ванечек. И мы хотим посмотреть, как он будет играть. Мы довольны тем, как он прогрессирует. Но у парня раньше не было шанса много выступать в НХЛ.

Самсонов готов к тренировочному лагерю. Он здоров и готов работать вместе со всей командой. Последние шесть недель он катался с другими ребятами. Вроде бы с ним все в порядке. Илья на пути к тому, чтобы стать нашим первым номером. Ему есть, что доказывать. И похоже, Самсонов готов взять ситуацию в свои руки, — цитирует функционера русскоязычная версия сайта НХЛ.