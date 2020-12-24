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13:20 (мск), источник: Sport24

Самсонов и Ванечек составят вратарскую бригаду «Вашингтона» в следующем сезоне

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан сообщил, что сменщиком Ильи Самсонова в сезоне-2020/21 будет чех Витек Ванечек.

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«Напарником Самсонова в бригаде станет Витек Ванечек. И мы хотим посмотреть, как он будет играть. Мы довольны тем, как он прогрессирует. Но у парня раньше не было шанса много выступать в НХЛ.

Самсонов готов к тренировочному лагерю. Он здоров и готов работать вместе со всей командой. Последние шесть недель он катался с другими ребятами. Вроде бы с ним все в порядке. Илья на пути к тому, чтобы стать нашим первым номером. Ему есть, что доказывать. И похоже, Самсонов готов взять ситуацию в свои руки, — цитирует функционера русскоязычная версия сайта НХЛ.

Изначально вторым вратарем должен был стать Хенрик Лундквист, однако швед пропустит сезон из-за проблем с сердцем. Ванечек пока не провел ни одного матча в НХЛ.

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