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13:21 (мск), источник: Sport24

Генменеджер «Вашингтона»: Надеемся, что сможем подписать новый контракт с Овечкиным

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал ситуацию с возможным новым контрактом нападающего Александра Овечкина.

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Действующий контракт россиянина рассчитан до конца следующего сезона.

«Пока статус-кво. Нужно дождаться момента, когда откроется тренировочный лагерь “Вашингтона”, и от этого мы будем отталкиваться. Мы хотим, чтобы Алекс вернулся. В начале года мы уже обсуждали эту тему, и я надеюсь, что мы сможем подписать этот контракт. Я надеюсь, у нас будет возможность во время лагеря поговорить с Овечкиным о продлении договора. Мы планировали сделать это с конца прошлого сезона, и в наших намерениях ничего не изменилось», — цитирует функционера русскоязычная версия сайта НХЛ.

В минувшем сезоне Овечкин набрал 67 (48+19) очков в 68 играх регулярного чемпионата. В пяти матчах Кубка Стэнли-2020 российский форвард забросил 4 шайбы и отдал один ассист.

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