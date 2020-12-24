Генменеджер «Вашингтона»: Надеемся, что сможем подписать новый контракт с Овечкиным
Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал ситуацию с возможным новым контрактом нападающего Александра Овечкина.
Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал ситуацию с возможным новым контрактом нападающего Александра Овечкина.
Действующий контракт россиянина рассчитан до конца следующего сезона.
«Пока
В минувшем сезоне Овечкин набрал 67 (48+19) очков в 68 играх регулярного чемпионата. В пяти матчах Кубка Стэнли-2020 российский форвард забросил 4 шайбы и отдал один ассист.