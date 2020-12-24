Генменеджер «Вашингтона»: Надеемся, что сможем подписать новый контракт с Овечкиным

«Пока статус-кво. Нужно дождаться момента, когда откроется тренировочный лагерь “Вашингтона”, и от этого мы будем отталкиваться. Мы хотим, чтобы Алекс вернулся. В начале года мы уже обсуждали эту тему, и я надеюсь, что мы сможем подписать этот контракт. Я надеюсь, у нас будет возможность во время лагеря поговорить с Овечкиным о продлении договора. Мы планировали сделать это с конца прошлого сезона, и в наших намерениях ничего не изменилось», — цитирует функционера русскоязычная версия сайта НХЛ.