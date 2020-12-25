Канадские команды НХЛ смогут проводить матчи нового сезона на своих домашних аренах
ТАСС, 25 декабря. Канадские команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) смогут проводить матчи предстоящего сезона на своих домашних аренах. Об этом сообщает
ТАСС, 25 декабря. Канадские команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) смогут проводить матчи предстоящего сезона на своих домашних аренах. Об этом сообщает
«На основе наших обсуждений с властями канадских провинций на прошлой неделе, а также обмена сообщениями на протяжении последних 24 часов, мы считаем, что достигли соглашений, по которым каждая из наших канадских команд может начать играть на своих домашних аренах со старта нового сезона», — сказал заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.
Ранее глава провинции Онтарио Даг Форд объявил, что с 26 декабря в Онтарио вводятся жесткие ограничительные меры для граждан на всей ее территории
Новый сезон НХЛ должен начаться 13 января, в регулярном чемпионате команды проведут по 56 матчей вместо 82. В
Канадские команды представляют специально созданный для этого сезона Северный дивизион. В нем сыграют «Калгари», «Эдмонтон», «Монреаль», «Оттава», «Торонто», «Ванкувер» и «Виннипег».
В стартовый игровой день нового сезона НХЛ «Эдмонтон» сыграет с «Ванкувером», а «Торонто» — с «Монреалем».