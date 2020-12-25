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09:09 (мск), источник: ТАСС

Канадские команды НХЛ смогут проводить матчи нового сезона на своих домашних аренах

ТАСС, 25 декабря. Канадские команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) смогут проводить матчи предстоящего сезона на своих домашних аренах. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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Источник: AP 2020

«На основе наших обсуждений с властями канадских провинций на прошлой неделе, а также обмена сообщениями на протяжении последних 24 часов, мы считаем, что достигли соглашений, по которым каждая из наших канадских команд может начать играть на своих домашних аренах со старта нового сезона», — сказал заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

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Ранее глава провинции Онтарио Даг Форд объявил, что с 26 декабря в Онтарио вводятся жесткие ограничительные меры для граждан на всей ее территории из-за продолжающейся пандемии нового коронавируса. При этом в южной части провинции, где расположены Оттава и Торонто, рестрикции будут действовать 28 дней, а в северной — 14 дней. Ограничения, в частности, касаются запрета на проведение игр и тренировок.

Новый сезон НХЛ должен начаться 13 января, в регулярном чемпионате команды проведут по 56 матчей вместо 82. В плей-офф выйдут 16 команд, Кубок Стэнли пройдет в традиционном формате. В связи с закрытием границы между Канадой и США и необходимостью обеспечения безопасности участников матчей в условиях пандемии было принято решение изменить составы дивизионов и перейти на режим внутридивизионных матчей для минимизации количества поездок.

Канадские команды представляют специально созданный для этого сезона Северный дивизион. В нем сыграют «Калгари», «Эдмонтон», «Монреаль», «Оттава», «Торонто», «Ванкувер» и «Виннипег».

В стартовый игровой день нового сезона НХЛ «Эдмонтон» сыграет с «Ванкувером», а «Торонто» — с «Монреалем».

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