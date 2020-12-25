Хоккеиста Радулова обманули на полтора миллиарда рублей

По информации источника, Радулов вложил деньги в новый банк после знакомства с его владельцем, чье имя не называется. Однако в 2015 году у банка начались проблемы с лицензией — в данный момент он находится на стадии банкротства. Отмечается, что хоккеист намерен отсудить свои сбережения.

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Радулов играет за «Даллас» с 2017 года. В прошедшем сезоне в составе команды он стал финалистом Кубка Стэнли.