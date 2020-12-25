Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Сочи
Хоккей. КХЛ
24.12
Металлург Мг
Динамо Мн
32
Хоккей. КХЛ
24.12
Автомобилист
Салават Юлаев
32
Хоккей. КХЛ
24.12
СКА
Северсталь
20
Хоккей. КХЛ
24.12
ХК Динамо
Ак Барс
27
Хоккей. КХЛ
24.12
Нефтехимик
Трактор
23
Все события
Фоторепортажи
23Загитова и триколор, Дед Мороз и Снегурочка в масках: вторая победа сборной России в кадрах
10«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби
16:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Хоккеиста Радулова обманули на полтора миллиарда рублей

Российский банк обманул игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старс» Александра Радулова на полтора миллиарда рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Hue.

Наверх
Источник: AP 2020

По информации источника, Радулов вложил деньги в новый банк после знакомства с его владельцем, чье имя не называется. Однако в 2015 году у банка начались проблемы с лицензией — в данный момент он находится на стадии банкротства. Отмечается, что хоккеист намерен отсудить свои сбережения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Радулов играет за «Даллас» с 2017 года. В прошедшем сезоне в составе команды он стал финалистом Кубка Стэнли.

Весной 2019 года бывший футболист сборной России Евгений Алдонин требовал у МВД России возмещения морального ущерба в размере 47,3 миллиона рублей. Он заявил, что следствие допустило ошибки в деле о хищении средств в банке «Замоскворецкий», в котором он хранил деньги. По мнению спортсмена, за пять лет следствия фигуранты дела успели вывести похищенные активы. В итоге иск был отклонен.

Читайте также
 Самая сексуальная спортсменка мира снялась в купальнике
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Турнир в «пузыре». В Эдмонтоне стартует молодежный ЧМ по хоккею
Ковальчук подписал контракт в КХЛ с зарплатой в 20 млн рублей
Губерниев: Давно понятно, что главный биатлонист страны - это я
Адвокат избитого арбитра: По документам Широков за гранью нищеты
Поможем российским паралимпийцам подготовиться к Играм
Спортивную куртку с аэрогелем продают по суперцене
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь