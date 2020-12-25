Адвокат Радулова рассказал, как банк обманул хоккеиста на 1,5 миллиарда рублей
Адвокат нападающего «Далласа» и сборной России Александра Радулова Сергей Ташков рассказал о том, что хоккеист был обманут банком, в который переводил свою зарплату.
Адвокат нападающего «Далласа» и сборной России Александра Радулова Сергей Ташков рассказал о том, что хоккеист был обманут банком, в который переводил свою зарплату.
«Саша приезжает в этом году в Россию, пока карантин, мы начинаем разбираться в документах и понимаем, что это банальный обман. Попытались
По словам адвоката, неназванный банк обманул не только Радулова, но и несколько других спортсменов. Сообщается, что Радулов находится в Москве и прокомментирует ситуацию лично в ближайшее время.