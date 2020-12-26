Александр Радулов лишился 1,5 млрд рублей из-за действий банка. Как это произошло?

Незавершённый поход Радулова за Кубком Стэнли

Минувший сезон в НХЛ мог стать самым счастливым в карьере российского форварда «Даллас Старз» Александра Радулова. 34-летний нападающий оказался в одном шаге от завоевания главного клубного трофея на планете — Кубка Стэнли. Причём регулярный чемпионат сложился для Радулова далеко не самым успешным образом. Россиянин отметился всего 15 заброшенными шайбами и 19 результативными передачами, набрав 34 очка в 60 матчах. Так мало Радулов не набирал с дебютного сезона в североамериканской лиге.

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Однако в плей-офф опытный форвард вместе со своей командой вышел на абсолютно новый уровень. «Даллас» стал главным открытием розыгрыша, сумев дойти до финальной серии Кубка Стэнли. Подопечные Рика Боунесса последовательно выбили из плей-офф «Калгари Флэймз», «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс», По меткому замечанию другого российского героя «звёзд» — голкипера Антона Худобина — во всех противостояниях «Даллас» считался неоспоримым аутсайдером. На деле же команда из Техаса пробилась в первый финал в клубной истории за последние 20 лет.



К великому сожалению поклонников «Старз», сделать последний рывок за заветным трофеем команде не удалось. В финальной серии «Даллас» уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:4), и чемпионами НХЛ впервые в жизни стали Андрей Василевский, Михаил Сергачёв, Александр Волков и Никита Кучеров. Что же касается Радулова, то в 27 матчах второго этапа сезона он набрал 18 очков, став пятым бомбардиром команды в плей-офф.

Радулов потерял 1,5 миллиардов рублей. Банк заверял хоккеиста, что «деньги ещё работают»

В межсезонье Александр вернулся в Россию, где ходил в различные СМИ и давал многочисленные интервью. В частности, Радулов ответил на вопросы касательно планов по завершению игровой карьеры.



«Я всё понимаю. Мне 34 года. Но пока у меня есть силы, здоровье, всё нормально. Конечно, если я сам уже не буду тянуть, мне это будет не в удовольствие, я соскочу. Проигрывать никому не хочется. Всему своё время. Но я хочу ещё поиграть. У меня ещё два года контракт с “Далласом”, потом надеюсь ещё где-то зацепиться. Играть в 45 лет? Думаю, нет. Играют единицы. У Ягра своя команда, он может себе позволить. В 50 лет Фетисов выходил. Выходил и играл в КХЛ. Планы после спорта? Отдыхать. Потом посмотрим. Может, тренировать буду. Не знаю. Даже не задумывался», — говорил Радулов в эфире «Радио Шансон».

Вот только главная история из частной жизни российского форварда долгое время оставалась неизвестной. Информационная бомба взорвалась 25 декабря, когда адвокат хоккеиста Сергей Ташков рассказал, как 34-летний нападающий лишился огромного состояния из-за действий его банка. Ташков сообщил, что Радулов с 2015 года переводил в один российский банк свою зарплату. У банка отозвали лицензию, но финансовая организация обманывала хоккеиста и уговаривала не заявлять в полицию, так как «деньги все еще работают».

«Саша приезжает в этом году в Россию, пока карантин, мы начинаем разбираться в документах и понимаем, что это банальный обман. Попытались как-то решить вопрос, встретиться с людьми этими досудебно, в мировом порядке, они начали от нас бегать», — рассказал Ташков.

Адвокат рассказал, что банкиры начали вести себя агрессивно. Они связались с менеджерами хоккеиста в НХЛ и заявили, что запросят информацию обо всех налогах Радулова в Соединённых Штатах. По мнению адвоката, это странная угроза, так как в Америке невозможно не платить налоги.



«Они об этом не знали. Менеджеры посмеялись. Сказали: “Дураки, что ли?” Мы приняли решение это осветить», — объяснил Ташков своё заявление в прессе.

Радулов — не первый хоккеист, потерявший состояние

Александр стал далеко не первой жертвой финансовых авантюр. По словам всё того же Ташкова, банк подобным образом обманул уже нескольких спортсменов. Несколько лет назад завели уголовное дело по статье «Мошенничество», но пострадавших не нашли — обманщики убедили клиентов, что деньги в целости и сохранности и жаловаться никуда не стоит.



«Теперь все это вскрылось. Первый спортсмен заявит об этой проблеме, за ним потянутся другие. Но у нас самый большой вклад. У Радулова было вложено около 1,5 миллиардов рублей», — добавил Ташков.



Однако куда более известна другая история о хоккеисте, потерявшем все свои накопления. Сергей Фёдоров — одна из самых значимых и медийных персон российского спорта. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, включённый в Зал хоккейной славы в Торонто. В 2019 году прославленный хоккеист в интервью коллегам из «Спорт-экспресс» рассказал о своём печальном опыте из жизни.

«Я действительно потерял все деньги. Доверился не тем людям. У меня был близкий товарищ, двадцать лет дружили. Расписал, как можно увеличить свою капитализацию, обещал большие дивиденды. Я как раз родителям планировал кое-что купить… Да и вообще мыслил так, поверхностно. В итоге ничего не получилось. А человек в тюрьме», — сетовал Фёдоров.

Фёдоров вложил все свои сбережения — около 60 миллионов долларов. Больше он этих денег не увидел.

Посмотрим, чем завершится история Радулова, и сумеет ли Тасманский дьявол вернуть заработанное за всю свою карьеру.