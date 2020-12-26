Александр Радулов лишился 1,5 млрд рублей из-за действий банка. Как это произошло?
Тяжёлый год для российского форварда «Далласа». Неудача в финале Кубка Стэнли и потеря огромного денежного состояния.
Тяжёлый год для российского форварда «Далласа». Неудача в финале Кубка Стэнли и потеря огромного денежного состояния.
Минувший сезон в НХЛ мог стать самым счастливым в карьере российского форварда «Даллас Старз» Александра Радулова. 34-летний нападающий оказался в одном шаге от завоевания главного клубного трофея на планете — Кубка Стэнли. Причём регулярный чемпионат сложился для Радулова далеко не самым успешным образом. Россиянин отметился всего 15 заброшенными шайбами и 19 результативными передачами, набрав 34 очка в 60 матчах. Так мало Радулов не набирал с дебютного сезона в североамериканской лиге.
Однако в
К великому сожалению поклонников «Старз», сделать последний рывок за заветным трофеем команде не удалось. В финальной серии «Даллас» уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:4), и чемпионами НХЛ впервые в жизни стали Андрей Василевский, Михаил Сергачёв, Александр Волков и Никита Кучеров. Что же касается Радулова, то в 27 матчах второго этапа сезона он набрал 18 очков, став пятым бомбардиром команды в
В межсезонье Александр вернулся в Россию, где ходил в различные СМИ и давал многочисленные интервью. В частности, Радулов ответил на вопросы касательно планов по завершению игровой карьеры.
«Я всё понимаю. Мне 34 года. Но пока у меня есть силы, здоровье, всё нормально. Конечно, если я сам уже не буду тянуть, мне это будет не в удовольствие, я соскочу. Проигрывать никому не хочется. Всему своё время. Но я хочу ещё поиграть. У меня ещё два года контракт с “Далласом”, потом надеюсь ещё
«Саша приезжает в этом году в Россию, пока карантин, мы начинаем разбираться в документах и понимаем, что это банальный обман. Попытались
Адвокат рассказал, что банкиры начали вести себя агрессивно. Они связались с менеджерами хоккеиста в НХЛ и заявили, что запросят информацию обо всех налогах Радулова в Соединённых Штатах. По мнению адвоката, это странная угроза, так как в Америке невозможно не платить налоги.
«Они об этом не знали. Менеджеры посмеялись. Сказали: “Дураки, что ли?” Мы приняли решение это осветить», — объяснил Ташков своё заявление в прессе.
Александр стал далеко не первой жертвой финансовых авантюр. По словам всё того же Ташкова, банк подобным образом обманул уже нескольких спортсменов. Несколько лет назад завели уголовное дело по статье «Мошенничество», но пострадавших не нашли — обманщики убедили клиентов, что деньги в целости и сохранности и жаловаться никуда не стоит.
«Теперь все это вскрылось. Первый спортсмен заявит об этой проблеме, за ним потянутся другие. Но у нас самый большой вклад. У Радулова было вложено около 1,5 миллиардов рублей», — добавил Ташков.
Однако куда более известна другая история о хоккеисте, потерявшем все свои накопления. Сергей Фёдоров — одна из самых значимых и медийных персон российского спорта. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, включённый в Зал хоккейной славы в Торонто. В 2019 году прославленный хоккеист в интервью коллегам из «Спорт-экспресс» рассказал о своём печальном опыте из жизни.
«Я действительно потерял все деньги. Доверился не тем людям. У меня был близкий товарищ, двадцать лет дружили. Расписал, как можно увеличить свою капитализацию, обещал большие дивиденды. Я как раз родителям планировал
Посмотрим, чем завершится история Радулова, и сумеет ли Тасманский дьявол вернуть заработанное за всю свою карьеру.
Сергей Емельянов