Новый тренер «Вашингтона» отказался ужинать с Овечкиным

Лавиолетт рассказал, что хоккеист пригласил его на ужин, но тренер не смог этого сделать, так как находится на карантине из-за пандемии коронавируса. «Мы плохо знаем друг друга, так что это была бы отличная возможность познакомиться, но этого не случилось», — подчеркнул он.