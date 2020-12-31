Клуб НХЛ «Вашингтон» объявил о подписании контракта с 43-летним Харой

«Мы чрезвычайно рады, что Здено присоединился к “Вашингтону”. Чувствуем, что его опыт и лидерские навыки укрепят нашу команду», — сказал генеральный менеджер столичного клуба Брайан Маклеллан.

Хара с 2006 года выступал за «Бостон», являлся капитаном команды и в 2011 году выиграл Кубок Стэнли. Он занимает третье место в истории НХЛ по количеству матчей в регулярных сезонах среди европейских хоккеистов — 1553 (после Яромира Ягра — 1733 и Никласа Лидстрема — 1564). В прошлом сезоне провел 81 матч, в которых набрал 16 (5 голов + 11 результативных передач) очков. В составе сборной Словакии Хара дважды становился серебряным призером чемпионатов мира (2000, 2012).