Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Витязь
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Йокерит
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Авангард
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
06:30
США U20
Словакия U20
52
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
03:00
Канада U20
Чехия U20
30
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2.01
Финляндия U20
Швеция U20
32
Все события
Фоторепортажи
15Спортсмены, которых мы потеряли в 2020 году
7ЦСКА проиграл в Загребе и занял последнее место в группе ЛЕ
10:53 (мск), источник: Sport24

Панарин и Василевский попали в команду года NHL 21

Двое российских хоккеистов попали в команду года в хоккейном симуляторе NHL 21: нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.

Наверх
Источник: Reuters

В символическую сборную были включены 6 хоккеистов (1 вратарь, 2 защитника и 3 нападающих), которых издатели видеоигры посчитали лучшими за прошедший календарный год.

В команде года также оказались Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»), Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй») и Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»).

Во время загрузки произошла ошибка.

Панарин за попадание в команду года NHL 21 получил специальные коньки, фото которых опубликовал в инстаграме. Василевский получит особую маску.

Во время загрузки произошла ошибка.

В списке 35 номинантов на включение в команду году также были Никита Кучеров, Александр Овечкин и Иван Проворов.

 «Вы что, охренели?! Мы были в шоке». Русских футболистов уличили в пьянстве
«Лютый колхоз. Зачем так позориться?» Русскую легкоатлетку жестко высмеяли за ее видео
Итоги четвертьфиналов МЧМ: Швеция — домой, США — в полуфинал
Российских лыжников не отстранят за нарушение масочного режима
Как звезды спорта встретили 2021-й? (фото)
«Могли победить». Германия – после поражения от сборной России
Льва Яшина перестали считать лучшим вратарем в истории футбола
10 молодых футболистов, ставших звездами в 2020 году
«Арсенал» выиграл третий матч АПЛ подряд
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь