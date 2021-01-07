«Ови показывает фокусы». Овечкин эффектно забил клюшкой между коньков на тренировке

Получив шайбу на пятачке, нападающий обработал её несколькими касаниями и нанёс бросок клюшкой между коньков. Вратарь не смог отразить шайбу. «Ови показывает фокусы», — говорится в сообщении с видео заброшенной шайбы в официальном «твиттере» столичной команды.

Овечкин выступает в составе «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. С 2010 года Александр является капитаном команды. В 2018 году он привёл «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим престижный трофей в качестве капитана команды НХЛ.