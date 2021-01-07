«Ови показывает фокусы». Овечкин эффектно забил клюшкой между коньков на тренировке
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил эффектную шайбу на тренировке команды.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил эффектную шайбу на тренировке команды.
Получив шайбу на пятачке, нападающий обработал её несколькими касаниями и нанёс бросок клюшкой между коньков. Вратарь не смог отразить шайбу.
«Ови показывает фокусы», — говорится в сообщении с видео заброшенной шайбы в официальном «твиттере» столичной команды.
Овечкин выступает в составе «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. С 2010 года Александр является капитаном команды. В 2018 году он привёл «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим престижный трофей в качестве капитана команды НХЛ.