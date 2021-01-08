Правительство Онтарио разрешило «Торонто» и «Оттаве» играть на своих стадионах

«Это разрешение было получено после тщательного изучения строгих протоколов по охране здоровья и безопасности, которые были приняты для защиты игроков и персонала от распространения коронавируса. В то же время, это позволяет командам НХЛ из Онтарио играть в игру, которую мы все любим смотреть.