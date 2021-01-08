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22:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шесть игроков «Далласа» заразились коронавирусом, у команды перенесут старт сезона

НХЛ выступила с заявлением по поводу ситуации с коронавирусом в «Далласе».

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Источник: AP 2020
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Сегодня стало известно, что клуб отменил тренировку из-за заражения коронавирусом по меньшей мере у одного игрока. Лига объявила, что заражений выявлено сразу восемь.

«Шесть игроков “Далласа” и два представителя персонала сдали положительные тесты на коронавирус. Все они находятся на самоизоляции и следуют протоколам врачей и лиги. В связи с этим все тренировочные объекты команды были немедленно закрыты и будут закрытыми несколько дней, пока не будет проведено полное тестирование», — говорится в заявлении лиги.

В НХЛ также отметили, что «Даллас», скорее всего, не начнет свой сезон раньше, чем 19 января. Сейчас руководство лиги рассматривает вариант изменения календаря «Старз».

Первый матч в сезоне «Даллас» должен был провести 14 января на выезде против «Флориды».

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