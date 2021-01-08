Все клубы НХЛ из Канады получили разрешение на проведение домашних матчей нового сезона

По его данным, соответствующее постановление выпустил местный Минздрав. Таким образом, все канадские клубы НХЛ теперь имеют допуск на проведение домашних игр нового сезона.
25 декабря пресс-служба НХЛ сообщила, что, согласно договоренностям с канадскими властями, клубы из Канады смогут проводить матчи нового сезона на своих домашних аренах, но официально это сразу не подтвердили канадские регионы.
Новый сезон НХЛ начнется 13 января, в регулярном чемпионате команды проведут по 56 матчей вместо 82. В плей-офф выйдут 16 команд, Кубок Стэнли пройдет в традиционном формате. В связи с закрытием границы между Канадой и США и необходимостью обеспечения безопасности участников матчей в условиях пандемии было принято решение изменить составы дивизионов и перейти на режим внутридивизионных матчей для минимизации количества поездок.
Канадские команды представляют специально созданный для этого сезона Северный дивизион. В нем сыграют «Калгари», «Эдмонтон», «Монреаль», «Оттава», «Торонто», «Ванкувер» и «Виннипег». В стартовый игровой день нового сезона НХЛ «Эдмонтон» сыграет с «Ванкувером», а «Торонто» — с «Монреалем».