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23:03 (мск), источник: ТАСС

Все клубы НХЛ из Канады получили разрешение на проведение домашних матчей нового сезона

ОТТАВА, 8 января. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег» в пятницу последним из канадских клубов лиги получил официальное разрешение от властей провинции Манитоба на проведение домашних матчей нового сезона. Об этом сообщил телеканал Си-би-си.

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Источник: AP 2020

По его данным, соответствующее постановление выпустил местный Минздрав. Таким образом, все канадские клубы НХЛ теперь имеют допуск на проведение домашних игр нового сезона.

25 декабря пресс-служба НХЛ сообщила, что, согласно договоренностям с канадскими властями, клубы из Канады смогут проводить матчи нового сезона на своих домашних аренах, но официально это сразу не подтвердили канадские регионы.

Новый сезон НХЛ начнется 13 января, в регулярном чемпионате команды проведут по 56 матчей вместо 82. В плей-офф выйдут 16 команд, Кубок Стэнли пройдет в традиционном формате. В связи с закрытием границы между Канадой и США и необходимостью обеспечения безопасности участников матчей в условиях пандемии было принято решение изменить составы дивизионов и перейти на режим внутридивизионных матчей для минимизации количества поездок.

Канадские команды представляют специально созданный для этого сезона Северный дивизион. В нем сыграют «Калгари», «Эдмонтон», «Монреаль», «Оттава», «Торонто», «Ванкувер» и «Виннипег». В стартовый игровой день нового сезона НХЛ «Эдмонтон» сыграет с «Ванкувером», а «Торонто» — с «Монреалем».

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