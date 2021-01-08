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23:01 (мск), источник: Sport24

Лундквист успешно перенес операцию на сердце

Шведский вратарь Хенрик Лундквист перенес операцию на сердце. Об этом хоккеист написал в твиттере. Ранее голкипер «Вашингтон Кэпиталз» сообщил, что пропустит сезон в НХЛ.

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Источник: Sport24

«Операция прошла отлично. Около 5 часов, чтобы обо всем позаботиться. Очень признательны за прекрасный персонал в клинике. Последние несколько дней были довольно сумасшедшими, но чувствую, что я в хороших руках. Каждый день — шаг в правильном направлении», — написал Лундквист.

Лундквист на протяжении 15 лет выступал за «Рейнджерс» и в октябре присоединился к «Вашингтону», подписав однолетний контракт.

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