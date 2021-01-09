Шестеркин и Капризов вошли в топ-3 претендентов на награду новичку года в НХЛ
Издание The Athletic составило рейтинг главных претендентов на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона НХЛ.
Издание The Athletic составило рейтинг главных претендентов на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона НХЛ.
Первое место в списке занял выбранный под 1-м номером форвард «Рейнджерс» Алексис Лафренье. Второе и третье места заняли россияне Игорь Шестеркин («Рейнджерс») и Кирилл Капризов («Миннесота»).
Из россиян в рейтинг также вошли Илья Сорокин («Айлендерс», 4-е место), Александр Романов («Монреаль», 11-е место) и Григорий Денисенко («Флорида», 16-е место).