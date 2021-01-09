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21:46 (мск), источник: ТАСС

Двукратный обладатель Кубка Стэнли с «Чикаго» Кори Кроуфорд завершил карьеру

ТАСС, 9 января. Канадский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси» Кори Кроуфорд объявил о завершении карьеры. Комментарий Кроуфорда приводит пресс-служба «Нью-Джерси».

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Кроуфорд перешел в «Нью-Джерси» в октябре из «Чикаго», где провел всю карьеру.

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«Я хотел продолжить свою карьеру, но считаю, что отдал игре в хоккей все, что мог, — сказал 36-летний Кроуфорд. — Я горжусь тем, что выиграл два Кубка Стэнли в Чикаго. Спасибо всем моим товарищам по команде и тренерам на протяжении многих лет, также спасибо болельщикам, которые делают эту отличную игру такой, какая она есть. Я счастлив и рад перейти к следующей главе своей жизни вместе с семьей».

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Кроуфорд был выбран «Чикаго» во втором раунде под общим 52-м номером на драфте 2003 года. Голкипер выступал за клуб с 2005 года, став за это время двукратным обладателем Кубка Стэнли (2013, 2015). В прошедшем сезоне Кроуфорд провел 40 матчей в регулярном чемпионате (отразил 91,7% бросков, пропуская в среднем 2,77 шайбы за игру) и девять игр в плей-офф (91,8%, 2,67 шайбы). В 2016 году в составе сборной Канады он стал победителем Кубка мира.

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