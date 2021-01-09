Двукратный обладатель Кубка Стэнли с «Чикаго» Кори Кроуфорд завершил карьеру

«Я хотел продолжить свою карьеру, но считаю, что отдал игре в хоккей все, что мог, — сказал 36-летний Кроуфорд. — Я горжусь тем, что выиграл два Кубка Стэнли в Чикаго. Спасибо всем моим товарищам по команде и тренерам на протяжении многих лет, также спасибо болельщикам, которые делают эту отличную игру такой, какая она есть. Я счастлив и рад перейти к следующей главе своей жизни вместе с семьей».