Что ждет русских новичков НХЛ. Капризов в роли главной звезды «Миннесоты», Романов — уже любимчик канадцев
11 игроков по окончании прошлого сезона решили попробовать себя в НХЛ.
11 игроков по окончании прошлого сезона решили попробовать себя в НХЛ.
Новый сезон в НХЛ стартует через три дня. Самое время начать рассказывать о тех, за кем из россиян стоит пристально следить в регулярном чемпионате. В этом году в лучшей лиге мира может сыграть 11 новичков из России, точнее девять, так как двое уже
Прошлой зимой ЦСКА предлагал защитнику солидный контракт на пять лет, тогда стороны ударили по рукам, но через несколько месяцев игрок передумал. Армейцы еще раз делали предложение, но Нестеров отверг и его с мотивировкой «Хочу вернуться в НХЛ». Только в конце октября Никита сумел подписать соглашение и то весьма скромное — с «Калгари» на один год и $700 тыс. В тренировочном лагере «Флэймз» производит хорошее впечатление, предположительно начнет сезон шестым защитником.
Как и Нестеров, Михаил едет в НХЛ не в первый раз. За три года в ЦСКА Григоренко значительно прибавил и теперь готов добиться в лучшей лиге мира большего. В «Коламбусе» русский форвард наигрывается в топ-6, на последней тренировке вышел с Дюбуа и Бьоркстрандом, до этого играл с Дженнером и Койву. Также Торторелла видит Григоренко в одной из спецбригад большинства.
Генменеджер «Пантерз» Билл Зито уже отмечал трудолюбие русского новичка, который готов круглосуточно тренироваться, чтобы попасть в НХЛ. Однако не факт, что у Григория сразу это получится. В тренировочном лагере Денисенко чаще всего выходит с Аччиари и Хинострозой, номинально это четвертое звено. Но не факт, что в итоге именно 20-летний россиянин выиграет конкуренцию у других игроков за это место.
Главная надежда и звезда «Уайлд». Именно в таком статусе Капризов
В Канаде не нарадуются на 21-летнего защитника. Главный тренер «Канадиенс» Клод Жюльен говорит, что Романов здорово адаптируется в команде, он уверен в себе и будет делать ошибки, как и все остальное, но игрок увлечен тем, чтобы их поскорее исправить. Внук Билялетдинова первым приходит на тренировки и последним уходит. Скорее всего Александр начнет сезон в НХЛ, в тренинг кэмпе он наигрывается в третьей паре с Кулаком.
Решение Зуба попробовать себя за океаном многие восприняли со скепсисом. Ведь далеко не факт, что если ты хороший защитник по меркам КХЛ, то у тебя получится в Северной Америке. Артем не стал никого слушать и подписал контракт с одним из аутсайдеров прошлого сезона. Однако даже в состав «Сенаторз» 25-летнему защитнику будет попасть непросто. Зуб будет сражаться с несколькими конкурентами за место в третьей паре.
20-летний форвард весьма неожиданно был выбран «Оттавой» в третьем раунде на драфте в этом году. Спустя месяц Егор заключил
Русский новичок рассматривается как игрок звена чеккеров. В лагере наигрывается ветеранами Спеццей и Симмондсом. Сильное качество Барабанова в том, что он одинаково эффективно может сыграть как и в атаке, так и в обороне. Александр пока не сильно выделяется среди остальных, но привлекает своим желанием и энергией. Сезон он должен начать в четвертом звене.
В отличие от большинства молодых игроков Андрей не стал осенью играть на правах аренды в Европе или России. Алтыбармакян самостоятельно готовился к сезону в Петербурге и в конце декабря улетел в Чикаго. На тренировках 22-летний форвард чаще всего выходит в четвертом звене, в одной из двусторонок остался в запасе. Будет большим сюрпризом, если его сразу оставят в основе.
Еще один претендент на «Колдера», о котором сплошь положительные отзывы в тренировочном лагере. Однако в составе «Айлендерс» есть еще два хороших вратаря: Варламов и Шнайдер. Так что, по всей видимости, Илья начнет сезон в АХЛ, а в случае удачного выступления будет вызван в основу.
У Мельничука была возможность остаться до конца сезона в «Торпедо», однако вратарь захотел попробовать пробиться в состав клуба НХЛ. В «Сан-Хосе» ему будет сложно соперничать с двумя голкиперами основы Дубником и Джонсом. За роль третьего вратаря у Алексея один конкурент — 22-летний чех Йозеф Коренарж, который уже поиграл в АХЛ. Мельничуку будет трудно обойти более опытного партнера.
Дарья Тубольцева