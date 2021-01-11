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10:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Российские хоккеисты вошли в топ-10 лучших игроков НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) перед стартом сезона представила рейтинг лучших игроков.

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Источник: AP 2020

В первую десятку попали Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»). Всего в список лучших вошли пять россиян.

Топ-10 игроков НХЛ:

  1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»),
  2. Натан Маккиннон («Колорадо»),
  3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»),
  4. Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»),
  5. Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»),
  6. Давид Пастрняк («Бостон»),
  7. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»),
  8. Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»),
  9. Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»),
  10. Остон Мэттьюс («Торонто Мейпл Лифс»).
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Ранее НХЛ назвала хоккеистов, занявших с 11-го по 50-е места. Россияне Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз») заняли 17-е и 18-е места соответственно. Регулярный чемпионат НХЛ начнется в ночь на 14 января матчем «Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз».

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