Российские хоккеисты вошли в топ-10 лучших игроков НХЛ
Национальная хоккейная лига (НХЛ) перед стартом сезона представила рейтинг лучших игроков.
Национальная хоккейная лига (НХЛ) перед стартом сезона представила рейтинг лучших игроков.
В первую десятку попали Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»). Всего в список лучших вошли пять россиян.
Топ-10 игроков НХЛ:
Ранее НХЛ назвала хоккеистов, занявших с 11-го по 50-е места. Россияне Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз») заняли 17-е и 18-е места соответственно. Регулярный чемпионат НХЛ начнется в ночь на 14 января матчем «Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз».