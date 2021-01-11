Сорокин, Самсонов, Шестеркин и Капризов — в топ-10 кандидатов на прорыв сезона по версии НХЛ

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин занял первое место в списке молодых звезд НХЛ, которые могут совершить большой прорыв в сезоне-2020/21. Рейтинг составила русскоязычная версия сайта лиги.

«Если адаптация к североамериканскому хоккею, да еще с помощью одноклубника Семена Варламова, Сорокину дастся нормально, нас может ждать знакомство с новым кандидатом на «Везина Трофи», — пишет о Сорокине пресс-служба НХЛ.

На втором месте в рейтинге — коллега Сорокина по амплуа и соотечественник Илья Самсонов из «Вашингтон Кэпиталз». Тройку замыкает нападающий «Баффало Сэйбрз» Виктор Олофссон.

В десятку рейтинга вошли еще два россиянина. Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин занял 4-е место, а нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов расположился на 7-й позиции.