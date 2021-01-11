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12:49 (мск), источник: Sport24

Сорокин, Самсонов, Шестеркин и Капризов — в топ-10 кандидатов на прорыв сезона по версии НХЛ

Если адаптация к североамериканскому хоккею, да еще с помощью одноклубника Семена Варламова, Сорокину дастся нормально, нас может ждать знакомство с новым кандидатом на Везина Трофи, — пишет о Сорокине пресс-служба НХЛ.

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Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин занял первое место в списке молодых звезд НХЛ, которые могут совершить большой прорыв в сезоне-2020/21. Рейтинг составила русскоязычная версия сайта лиги.

«Если адаптация к североамериканскому хоккею, да еще с помощью одноклубника Семена Варламова, Сорокину дастся нормально, нас может ждать знакомство с новым кандидатом на «Везина Трофи», — пишет о Сорокине пресс-служба НХЛ.

На втором месте в рейтинге — коллега Сорокина по амплуа и соотечественник Илья Самсонов из «Вашингтон Кэпиталз». Тройку замыкает нападающий «Баффало Сэйбрз» Виктор Олофссон.

В десятку рейтинга вошли еще два россиянина. Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин занял 4-е место, а нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов расположился на 7-й позиции.

Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует в ночь на 14 января (мск).

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