«Детройт» поместил Евгения Свечникова на драфт отказов

В минувшем регулярном сезоне НХЛ Евгений Свечников принял участие в четырех матчах за основную команду «Детройта». Форвард проводил на площадке в среднем 8 минут и 19 секунд за матч. В 51 матче за фарм-клуб «Детройта» в АХЛ Свечников набрал 25 очков (11+14).