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11 января, источник: Sport24

«Детройт» поместил Евгения Свечникова на драфт отказов

Российский форвард Детройта Евгений Свечников выставлен на драфт отказов НХЛ. Об этом сообщил журналист The Athletic Макс Балтмэн.

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Источник: AP 2020

Также на драфт отказов выставлены голкиперы Кевин Бойл и Кэлвин Пикар, защитники Дилан Макилрот, Брайан Лэшофф, Джо Хикетс, нападающие Доминик Тарджон, Тернер Элсон, Кайл Крискуоло, Райли Барбер.

В минувшем регулярном сезоне НХЛ Евгений Свечников принял участие в четырех матчах за основную команду «Детройта». Форвард проводил на площадке в среднем 8 минут и 19 секунд за матч. В 51 матче за фарм-клуб «Детройта» в АХЛ Свечников набрал 25 очков (11+14).

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