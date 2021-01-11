«Детройт» поместил Евгения Свечникова на драфт отказов
Российский форвард Детройта Евгений Свечников выставлен на драфт отказов НХЛ. Об этом сообщил журналист The Athletic Макс Балтмэн.
Российский форвард Детройта Евгений Свечников выставлен на драфт отказов НХЛ. Об этом сообщил журналист The Athletic Макс Балтмэн.
Также на драфт отказов выставлены голкиперы Кевин Бойл и Кэлвин Пикар, защитники Дилан Макилрот, Брайан Лэшофф, Джо Хикетс, нападающие Доминик Тарджон, Тернер Элсон, Кайл Крискуоло, Райли Барбер.
В минувшем регулярном сезоне НХЛ Евгений Свечников принял участие в четырех матчах за основную команду «Детройта». Форвард проводил на площадке в среднем 8 минут и 19 секунд за матч. В 51 матче за