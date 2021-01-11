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11 января, источник: Спорт-Экспресс

Член «Тройного золотого клуба» Боумистер завершил карьеру

Член «Тройного золотого клуба» Джей Боумистер заявил, что завершил карьеру.

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Источник: Спорт-Экспресс

По ходу прошлого сезона он перенес сердечный приступ. Игроку была проведена успешная операция, во время которой ему был установлен имплантируемый кардиовертер-дифибриллятор.

«Как только все это случилось, я понял, что моя карьера завершена», — цитирует Боумистера The Athletic.

37-летний Боумистер — олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира в составе сборной Канады. Вместе с «Сент-Луисом» он стал обладателем Кубка Стэнли.

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