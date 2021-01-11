Член «Тройного золотого клуба» Боумистер завершил карьеру

По ходу прошлого сезона он перенес сердечный приступ. Игроку была проведена успешная операция, во время которой ему был установлен имплантируемый кардиовертер-дифибриллятор.

«Как только все это случилось, я понял, что моя карьера завершена», — цитирует Боумистера The Athletic.