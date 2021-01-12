Два матча НХЛ пройдут на открытом воздухе на озере Тахо

На площадке, которая будет установлена на территории Edgewood Tahoe Resort, 20 февраля сыграют «Колорадо» и «Вегас», а 21 февраля — «Бостон» и «Филадельфия». Проведение матчей на льду невозможно, так как озеро не замерзнет.

«С тех пор, как мы начали проводить игры на открытом воздухе в 2003 году и включили их в расписание на постоянной основе в 2008 году, мы рассматривали множество вариантов проведения их вне стадиона, но это всегда оказывалось невозможным из-за огромного спроса со стороны наших болельщиков», — сказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

В Edgewood Tahoe Resort будет организован «пузырь». Все будет контролироваться строгими протоколами, команды и сотрудники не смогут покидать территорию во время своего пребывания там. Специально для матчей будут построены раздевалки, напоминающие деревянные домики и установлено ретро-табло.

Ранее НХЛ перенесла на неопределенный срок «Зимнюю классику», которая должна была пройти 1 января на открытом воздухе.