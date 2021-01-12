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01:09 (мск), источник: ТАСС

Два матча НХЛ пройдут на открытом воздухе на озере Тахо

ТАСС, 12 января. Два матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пройдут на открытом воздухе на южном берегу озера Тахо в штате Невада. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

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Источник: AP 2020

На площадке, которая будет установлена на территории Edgewood Tahoe Resort, 20 февраля сыграют «Колорадо» и «Вегас», а 21 февраля — «Бостон» и «Филадельфия». Проведение матчей на льду невозможно, так как озеро не замерзнет.

«С тех пор, как мы начали проводить игры на открытом воздухе в 2003 году и включили их в расписание на постоянной основе в 2008 году, мы рассматривали множество вариантов проведения их вне стадиона, но это всегда оказывалось невозможным из-за огромного спроса со стороны наших болельщиков», — сказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

В Edgewood Tahoe Resort будет организован «пузырь». Все будет контролироваться строгими протоколами, команды и сотрудники не смогут покидать территорию во время своего пребывания там. Специально для матчей будут построены раздевалки, напоминающие деревянные домики и установлено ретро-табло.

Ранее НХЛ перенесла на неопределенный срок «Зимнюю классику», которая должна была пройти 1 января на открытом воздухе.

Новый сезон НХЛ начнется 13 января, в регулярном чемпионате команды проведут по 56 матчей вместо 82. В плей-офф выйдут 16 команд, Кубок Стэнли пройдет в традиционном формате. В связи с закрытием границы между Канадой и США и необходимостью обеспечения безопасности участников матчей в условиях пандемии было принято решение изменить составы дивизионов и перейти на режим внутридивизионных матчей для минимизации количества поездок.

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