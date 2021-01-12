«Нью-Джерси» отправил российского хоккеиста Охотюка в фарм-клуб
ТАСС, 12 января. Российский защитник команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси» Никита Охотюк отправлен в «Бингемтон» —
ТАСС, 12 января. Российский защитник команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси» Никита Охотюк отправлен в «Бингемтон» —
Помимо него, состав
Охотюку 20 лет, в декабре 2019 года он подписал с «Нью-Джерси» трехлетний контракт новичка. Прошедший сезон россиянин провел в команде «Оттава 67», которая выступает в Хоккейной лиге Онтарио (OHL), сыграл в 39 матчах и набрал 19 очков (3 гола + 16 результативных передач).
За «Нью-Джерси» также выступают защитник Дмитрий Куликов, нападающие Михаил Мальцев и Никита Гусев.
На драфте 2019 года «Нью-Джерси» выбрал Охотюка под общим 61-м номером. В составе молодежной команды России защитник принимал участие в Суперсерии 2019 года против сборных канадских лиг.
Также он выступал на чемпионате мира среди юниоров 2018 года, где российская команда завершила выступление на стадии четвертьфинала, проиграв сборной США со счетом 1:5.