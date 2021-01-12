Хоккеист «Сан-Хосе» Эвандер Кейн подал заявление о банкротстве
ТАСС, 12 января. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе» Эвандер Кейн подал заявление о банкротстве. Об этом сообщает портал The Athletic.
ТАСС, 12 января. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе» Эвандер Кейн подал заявление о банкротстве. Об этом сообщает портал The Athletic.
В заявлении говорится, что общий долг Кейна 47 кредиторам составляет $26,8 млн. Отмечается, что канадец может пропустить предстоящий сезон. В то же время срок для подачи заявления о своем неучастии в сезоне истек 24 декабря.
«Должник может расторгнуть свой контракт, он может отказаться от участия в сезоне, что разрешено действующими правилами, так как беспокоится о здоровье в связи с недавним рождением первого ребенка. Если он расторгнет свой контракт или откажется от участия в
В заявлении также, в частности, указано, что Кейн потерял $1,5 млн на азартных играх за последние 12 месяцев и имеет семь иждивенцев, все члены семьи.
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Кейн выступает за «Сан Хосе» с 2018 года, подписав контракт на семь лет на $49 млн. В НХЛ он также представлял «Атланту», «Виннипег», «Баффало», а в ходе локаута в 2012 году выступал в Континентальной хоккейной лиге за минское «Динамо». Регулярный чемпионат НХЛ начнется в ночь на 14 января матчем «Филадельфия» — «Питтсбург» (начало — 01:30 мск).