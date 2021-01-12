Хоккеист «Сан-Хосе» Эвандер Кейн подал заявление о банкротстве

В заявлении говорится, что общий долг Кейна 47 кредиторам составляет $26,8 млн. Отмечается, что канадец может пропустить предстоящий сезон. В то же время срок для подачи заявления о своем неучастии в сезоне истек 24 декабря.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bde2c6144fc62e1423be" data-vnd="bde2c6144fc62e1423be" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bde2c6144fc62e1423be" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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«Должник может расторгнуть свой контракт, он может отказаться от участия в сезоне, что разрешено действующими правилами, так как беспокоится о здоровье в связи с недавним рождением первого ребенка. Если он расторгнет свой контракт или откажется от участия в какой-то момент сезона, должник не получит свою зарплату», — говорится в заявлении о банкротстве.

В заявлении также, в частности, указано, что Кейн потерял $1,5 млн на азартных играх за последние 12 месяцев и имеет семь иждивенцев, все члены семьи.

Ранее банк Centennial подал в суд на 29-летнего игрока из-за задолженности в размере $8,3 млн. Долг накопился в связи с прекращением выплат банку в октябре 2019 года.