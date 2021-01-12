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17:09 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Сан-Хосе» Эвандер Кейн подал заявление о банкротстве

ТАСС, 12 января. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе» Эвандер Кейн подал заявление о банкротстве. Об этом сообщает портал The Athletic.

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Источник: AP 2020

В заявлении говорится, что общий долг Кейна 47 кредиторам составляет $26,8 млн. Отмечается, что канадец может пропустить предстоящий сезон. В то же время срок для подачи заявления о своем неучастии в сезоне истек 24 декабря.

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«Должник может расторгнуть свой контракт, он может отказаться от участия в сезоне, что разрешено действующими правилами, так как беспокоится о здоровье в связи с недавним рождением первого ребенка. Если он расторгнет свой контракт или откажется от участия в какой-то момент сезона, должник не получит свою зарплату», — говорится в заявлении о банкротстве.

В заявлении также, в частности, указано, что Кейн потерял $1,5 млн на азартных играх за последние 12 месяцев и имеет семь иждивенцев, все члены семьи.

Ранее банк Centennial подал в суд на 29-летнего игрока из-за задолженности в размере $8,3 млн. Долг накопился в связи с прекращением выплат банку в октябре 2019 года.

Кейн выступает за «Сан Хосе» с 2018 года, подписав контракт на семь лет на $49 млн. В НХЛ он также представлял «Атланту», «Виннипег», «Баффало», а в ходе локаута в 2012 году выступал в Континентальной хоккейной лиге за минское «Динамо». Регулярный чемпионат НХЛ начнется в ночь на 14 января матчем «Филадельфия» — «Питтсбург» (начало — 01:30 мск).

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