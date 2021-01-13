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13 января, источник: Sport24

Русские готовы забрать кучу наград НХЛ. Овечкин, Панарин и другие звезды, которые будут бороться за личные призы

Битва за них начнется ближайшей ночью.

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Источник: AP 2020

Церемония вручения индивидуальных наград по итогам сезона НХЛ считается радостным и торжественным событием, однако таковым оно является лишь для пары десятков игроков лиги, которые и являются претендентами на победу в какой-либо из представленных на праздничном вечере номинаций. В то же время, для всего околохоккейного мира — журналистов, болельщиков и любителей хоккея, процесс определения игроков, достойных индивидуальных наград, занимает практически весь сезон и провоцирует длительные обсуждения и споры. Sport24 решил не оставаться в стороне и выдвинул свою версию претендентов на индивидуальные награды по итогам сезона в НХЛ.

«Харт Трофи»

Претендент от России: Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»).

Конкуренты: Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль (оба — «Эдмонтон Ойлерз»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Брэйден Пойнт («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

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Споры по поводу присуждения Драйзайтлю награды за наибольший вклад в успехи своей команды в прошедшей регулярке не утихали долгое время. Да, превосходство форварда «Эдмонтона» по набранным очкам и в целом по игре было заметно на протяжении всего регулярного чемпионата. Однако влиял ли немецкий форвард на игру своей команды так, как это делал Макдэвид? Вопрос, требующий долгого и основательного обсуждения.

В списке номинантов прошлого года также значился безальтернативно лучший игрок своего клуба, вдобавок не имеющий, в отличие от все того же Драйзайтля, даже близко схожих по уровню партнеров — Артемий Панарин. Про его способность делать окружающих его партнеров лучше говорили многие игроки «Рейнджерс». В отсутствие Никиты Кучерова именно бывший форвард СКА будет главным претендентом на «Харт» из россиян в новом сезоне. В укороченной регулярке Панарину будет не под силу пробить отметку в сто очков и поставить личный рекорд результативности, но если он продемонстрирует прошлогодний уровень и сумеет затащить команду Дэвида Куинна в плей-офф, то станет главным претендентом на престижную индивидуальную награду.

Конкуренцию Артемию, как и в прошлом году, составят два форварда «Эдмонтона» Макдэвид и Драйзайтль, Маккиннон, а также Пойнт, которого можно включать в список претендентов на «Харт» после шикарной игры в плей-офф, которая привела «Тампу» к долгожданному Кубку Стэнли.

«Морис Ришар Трофи»

Претендент от России: Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»).

Конкуренты: Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»), Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»).

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Овечкин является абсолютным рекордсменов по количеству «Морис Ришаров» — в его копилке их уже девять штук. Почти нет сомнений, что в ближайшие пару лет Ови под силу сохранять былую скорострельность и составить серьезнейшую конкуренцию молодому поколению, которое неуклонно наступает на пятки. В прошлом сезоне Александр Великий разделил звание лучшего снайпера чемпионата с форвардом «Бостона» Пастрняком, который на определенном отрезке регулярки забивал более одной шайбы за игру.

В предстоящем сезоне не наблюдается игроков, готовых сместить капитана «Вашингтона» с его трона. Да и сам Ови вряд ли позволит этому случится: один из величайших снайперов в истории по-прежнему хочет побить рекорд Гретцки.

«Везина Трофи»

Претендент от России: Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Конкуренты: Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»), Кэри Прайс («Монреаль Канадиенс»), Робин Ленер («Вегас Голден Найтс»).

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Прямо сейчас Василевский — лучший голкипер в мире. В начале января официальный сайт НХЛ проводил предварительное голосование среди своих авторов для определения кандидатов на получение «Везины» в предстоящем сезоне. По его результатам первое место с большим отрывом занял именно действующий обладатель Кубок Стэнли.

Игру воспитанника «Салавата Юлаева» кто-то может назвать скучной и предсказуемой: сумасшедшей стабильностью он приучил всех окружающих к определенному уровню, ниже которого обычно не опускается. Любой голкипер вам подтвердит, что безумный сэйв в исполнении вратаря — это не только торжество реакции и натренированных инстинктов, но и неправильный выбор позиции, из-за которого в итоге пришлось прыгать выше голову. Именно поэтому Васю нечасто встретишь в топ-чартах: он не допускает позиционных ошибок и практически не имеет слабых мест.

Главным конкурентом российского голкипера станет действующий обладатель «Везины Трофи» Коннор Хеллебайк, в уровне которого сомневаться также не приходится. В прошедшем сезоне «Монреаль» стал одной из самых пропускающих команд лиги, однако с приходом надежного Джоэля Эдмундсона и перспективного Александра Романова защитная линия клуба немного обновилась, поэтому Кэри Прайс в предстоящем сезоне должен вернуться в борьбу за главный вратарский трофей в НХЛ. Да и наличие в составе Джейка Аллена не даст голкиперу «Канадиенс» расслабиться.

«Колдер Трофи»

Претенденты от России: Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»), Александр Романов («Монреаль Канадиенс»).

Конкуренты: Алексис Лафренье («Нью-Йорк Рейнджерс»), Тим Штюцле («Оттава Сенаторз»), Дилан Козенс («Баффало Сэйбрз»).

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За последние четырнадцать лет приз лучшему новичку завоевывал лишь один хоккеист с российским паспортом — Артемий Панарин в 2016 году. Однако в предстоящем сезоне наши соотечественники как никогда близки к этой награде. Прямо скажем, Шестеркину и Сорокину, чтобы выиграть «Колдер», необходимо продемонстрировать заоблачный уровень игры, поскольку такие индивидуальные награды больше любят полевых хоккеистов: на протяжении последнего десятилетия ни одному голкиперу НХЛ не удалось стать лучшим новичком. А вот будущему лидеру «Миннесоты» Кириллу Капризову вполне по силам взорвать лигу и украсть приз у Алексиса Лафренье. Распиаренный «некстван», без сомнения, очень хорош, но никто до сих пор не знает, как пройдет его адаптация в лучшей лиге мира. В то время как в воспитаннике новокузнецкого «Металлурга», который уже всем все доказал, сомневаться не приходится.

Александр Романов включен в этот список скорее авансом. Для того, чтобы защитнику выиграть «Колдер», необходима яркая игра, подразумевающая доверие тренера и безлимитный кредит ошибок. Подобные условия были у Кэйла Макара в «Колорадо» в прошедшем сезоне, но Романову о таком карт-бланше мечтать не приходится. По крайней мере, пока. Тим Штюцле и Дилан Козенс, особенно после ударно проведенного молодежного ЧМ в исполнении обоих, также выглядят одними из фаворитов в борьбе за этот приз.

«Арт-Росс Трофи»

Претендент от России: Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»).

Конкуренты: Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль (оба — «Эдмонтон Ойлерс»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Брэйден Пойнт («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

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В прошедшем регулярном чемпионате Панарин разделил третье место в списке лучших бомбардиров лиги с Давидом Пастрняком и расположился аккурат за Драйзайтлем и Макдэвидом. В топ-30 из российских игроков также вошли Евгений Малкин, Александр Овечкин и Никита Кучеров. А после новости о пропуске регулярки лидером «Тампы» стало понятно, что в предстоящем сезоне из наших игроков только форвард «Рейнджерс» имеет шанс приблизиться к этой награде. Как ни крути, возрастным Малкину и Овечкину уже вряд ли под силу взобраться на бомбардирский олимп, а Капризову будет архисложно это сделать в первый же сезон сумеет встать в один ряд с лучшими игроками лиги.

С большей долей вероятности награду выиграет кто-то из следующей троицы: Макдэвид, Драйзайтль или Маккиннон. Хоть капитан «Эдмонтона» и пропустил своего партнера вперед в прошлой регулярке, он вполне способен вернуть себе первенство и в третий раз стать лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. Не будем забывать и про героя «Тампы» в победном плей-офф: в отсутствие Кучерова Пойнту вполне по силам сделать рывок и составить компанию лучшим бомбардирам НХЛ.

«Норрис Трофи»

Претендент от России: Иван Проворов («Филадельфия Флайерс»).

Конкуренты: Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Роман Йоси («Нэшвилл Предаторз»), Кэйл Макар («Колорадо Эвеланш»).

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За всю историю НХЛ ни одному русскому защитнику не удалось завоевать эту награду. Пожалуй, ближе всех из наших соотечественников к званию лучшего защитника лиги был Сергей Зубов. В сезоне-1993/94 он набрал 89 (12+77) очков и стал лучшим бомбардиром «Рейнджерс», но так и не получил приз. Будущему главному тренеру «Сочи» не повезло: он оказался в НХЛ в эпоху Лидстрема, который семь раз становился обладателем «Норриса». В настоящее время одним из лучших наших оборонцев является Иван Проворов, но защитнику «Филадельфии» практически нереально завоевать этот индивидуальный приз. Должно случиться чудо.

Главным фаворитом в гонке за этой наградой видится защитник «Тампы», признанный MVP прошедшего плей-офф и на протяжении последних лет являющийся одним из лучших защитников лиги. Конкуренцию Хедману по силам составить Йоси из «Нэшвилла» и Макару из «Колорадо», который уже в свой второй сезон в лиге может стать лучшим защитником НХЛ.

«Леди Бинг Трофи»

Претендент от России: —.

Реальные претенденты: Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Райан О’Райлли («Сент-Луис Блюз»), Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»).

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Как и в случае с «Норрис Трофи», российским игрокам будет практически невозможно завоевать эту индивидуальную награду. Последним ее брал Павел Дацюк в далеком 2009 году.

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