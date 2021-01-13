Маккиннон — главный претендент на «Харт Трофи» по версии журналистов сайта НХЛ, Панарин — 3-й

19 авторов ресурса представили свои пятерки претендентов. Поставленный на 1-е место хоккеист получал 5 очков, на 2-е — 4, на 3-е — 3, на 4-е — 2, и на 5-е — 1. Лидером голосования в итоге оказался нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон, набравший в общей сложности 91 балл. Он на 18 очков опередил капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида и на 61 — ставшего третьим российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.