Маккиннон — главный претендент на «Харт Трофи» по версии журналистов сайта НХЛ, Панарин — 3-й

19 авторов ресурса представили свои пятерки претендентов. Поставленный на 1-е место хоккеист получал 5 очков, на 2-е — 4, на 3-е — 3, на 4-е — 2, и на 5-е — 1. Лидером голосования в итоге оказался нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон, набравший в общей сложности 91 балл. Он на 18 очков опередил капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида и на 61 — ставшего третьим российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.
В списке также оказался капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, набравший в общей сложности 3 очка.
1. Натан Маккиннон («Колорадо») — 91 балл (16 первых мест);
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 73 очка (3);
3. Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») — 30 очков;
4. Остон Мэттьюс («Торонто») — 20 очков;
5. Брэйден Поинт («Тампа-Бэй») — 20 очков;
6. Джек Айкел («Баффало») — 14 очков;
7. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 10 очков;
8. Элиас Петтерссон («Ванкувер») — 9 очков;
9. Себастьян Ахо («Каролина») — 6 очков;
10. Давид Пастрняк («Бостон») — 5 очков;
11. Александр Овечкин («Вашингтон») — 3 очка;
12. Александр Барков («Флорида») — 3 очка;
13. Коннор Хеллебайк («Виннипег») — 1 очко.