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10:30 (мск), источник: ТАСС

«Филадельфия» обыграла «Питтсбург» в стартовом матче нового сезона НХЛ

ТАСС, 14 января. «Филадельфия» дома со счетом 6:3 обыграла «Питтсбург» в стартовом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе победителей шайбы забросили Джеймс ван Римсдайк (16-я минута), Нолан Патрик (20), Джоэл Фараби (39), Михаэль Раффль (46), Трэвис Конечны (53), Кевин Хейс (53). За «Питтсбург» отличились Марк Янковски (6), Сидни Кросби (24), Брендон Танев (44). Фараби также отдал три результативные передачи и повторил рекорд «Филадельфии» по количеству набранных очков в дебютной игре сезона. Четыре очка в первом матче регулярного чемпионата также удалось набрать Рэю Эллисону в 1982 году.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов и нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не отметились результативными действиями.

Официальный сайт НХЛ

В следующем матче «Филадельфия» и «Питтсбург» вновь сыграют друг с другом. Встреча пройдет в ночь на 16 января и начнется в 03:00 мск.

Филадельфия Флайерз
6:3
2:1, 1:1, 3:1
Питтсбург Пингвинз
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