«Филадельфия» обыграла «Питтсбург» в стартовом матче нового сезона НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Джеймс ван Римсдайк (16-я минута), Нолан Патрик (20), Джоэл Фараби (39), Михаэль Раффль (46), Трэвис Конечны (53), Кевин Хейс (53). За «Питтсбург» отличились Марк Янковски (6), Сидни Кросби (24), Брендон Танев (44). Фараби также отдал три результативные передачи и повторил рекорд «Филадельфии» по количеству набранных очков в дебютной игре сезона. Четыре очка в первом матче регулярного чемпионата также удалось набрать Рэю Эллисону в 1982 году.