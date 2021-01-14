Хоккеист «Монреаля» Романов отметился голевой передачей в дебютном матче в НХЛ

За «Торонто» отличились Вильям Нюландер (16 и 39-я минуты), Джон Таварес (40), Джимми Веси (51), Морган Райлли (64). В составе «Монреаля» голами отметились Ник Сузуки (13), Джош Андерсон (20, 42), Томаш Татар (28). Голевую передачу Татару отдал российский защитник Александр Романов, для которого эта встреча стала дебютной в рамках НХЛ. Всего россиянин провел на площадке 22 минуты 49 секунд.

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Также свой первый матч в НХЛ провел нападающий «Торонто» Александр Барабанов. Он сыграл 5 минут 27 секунд и не отметился результативными действиями. За «Торонто» также выступает форвард Илья Михеев. Ему, как и Барабанову, не удалось отличиться.

Официальный сайт НХЛ

Романову 21 год, он был выбран «Монреалем» под общим 38-м номером на драфте НХЛ 2018 года. Прошедший сезон россиянин провел в клубе Континентальной хоккейной лиги ЦСКА, сыграл в 43 матчах и отметился семью результативными передачами.