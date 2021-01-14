Передача Барбашева помогла «Сент-Луису» обыграть «Колорадо» в матче НХЛ
ТАСС, 14 января. «Сент-Луис» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одержал победу над «Колорадо» со счетом 4:1.
ТАСС, 14 января. «Сент-Луис» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одержал победу над «Колорадо» со счетом 4:1.
В составе гостей шайбы забросили Оскар Сундквист (10-я, 55-я минуты), Джордан Кайру (14) и Кайл Клиффорд (47). У «Колорадо» отличился Андре Бураковски (5).
Россиянин Иван Барбашев, выступающий за «Сент-Луис», отдал голевую передачу Клиффорду. Валерий Ничушкин из «Колорадо» результативными действиями не отметился. 13 января «Сент-Луис» поместил российского нападающего Владимира Тарасенко, в сентябре прошлого года сделавшего операцию на плече, в долгосрочный список травмированных игроков.
Барбашеву 25 лет, на драфте 2014 года он был выбран «Сент-Луисом» во втором раунде под общим 33-м номером. В сезоне-2018/19 в составе команды стал обладателем Кубка Стэнли.
16 января «Колорадо» еще раз примет «Сент-Луис».