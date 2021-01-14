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13:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский новичок НХЛ повторил достижение 21-летней давности

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Александр Романов стал автором результативной передачи в матче против «Торонто Мэйпл Лифс» (4:5). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Романов ассистировал нападающему Томашу Татару, забросившему третью шайбу команды в игре. Таким образом, россиянин набрал очко в дебютном матче в лиге.

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Романов повторил достижение 21-летней давности и стал третьим защитником канадской команды, совершившим результативное действие в первом матче сезона и одновременно первой встрече в лиге в карьере. В сезоне-1984/1985 это сделал новичок клуба чех Петр Свобода, а в 2000 году — россиянин Андрей Марков.

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21-летний Романов стал игроком «Монреаля» в межсезонье. До этого он выступал за московский ЦСКА. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2019/2020 защитник принял участие в 43 матчах и записал на свой счет семь результативных передач. В плей-офф россиянин провел четыре матча и не отметился результативными действиями.

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5:4ОТ
1:2, 2:1, 1:1
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