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09:26 (мск), источник: Sport24

Овечкин удивляет и в 35 лет! Забыл про эгоизм, выдал две крутые передачи и помог «Вашингтону» красиво открыть сезон

«Кэпиталз» выиграли перестрелку у «Баффало».

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Новый тренер, который знает, как выигрывать Кубок Стэнли. Звездный новичок-ветеран, тоже поднимавший над головой серебряную чашку. Межсезонье «Вашингтона», конечно, не назовешь очень богатым на яркие события, но обсудить в нем точно было что. Но накануне старта укороченного регулярного чемпионата все снова обсуждали Александра Овечкина — такова уж карма «Кэпиталз», пока в их составе есть суперзвездный русский форвард.

Сколько матчей потерял Овечкин из-за коронавируса и локаутов? Каким количеством голов он способен разразиться в чемпионате из 56 матчей? Топ-5 или топ-4 — насколько высоко сможет забраться Ови в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времен к концу этого сезона? Великий снайпер и его заброшенные шайбы были безоговорочно главной темой накануне стартовой игры «Вашингтона» против «Баффало».

Овечкин попробовал начать оправдывать ожидание фанатов уже на 15-й секунде — проверил бдительность Картера Хаттона броском со средней дистанции, вратарь оказался готов. А вот дальше Александр Великий принялся удивлять. Для начала, не сумев пробить Хаттона в ближнем бою, отработал за соперником, помог своей команде отобрать шайбу и вернутся в атаку, а затем в падении выдал эффектный пас друга и партнера Никласа Бэкстрема — есть первый гол «Вашингтона» в сезоне!

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Ови вошел во вкус и, дождавшись через 5 минут большинства, продолжил свои ассистентский подвиги. Он получил шайбу в районе любимого левого круга вбрасывания, но вместо привычного выстрела, вложил передачу в клюшку американца Ти Джея Оши.

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Между двумя результативными пасами Овечкина уместился удачный розыгрыш лишнего от «Баффало», перед перерывом «Сэйбрз» организовали еще пару моментов, которые закончились сэйвами Ильи Самсонова, но после окончания периода все снова говорили про 8-го омера «Кэпиталз». Болельщики шутили, что россиянин решил погнаться не за голевым, а за ассистентским рекордом Гретцки, а Александр тем временем продолжил переписывать рекорды — вошел в топ-5 европейских хоккеистов НХЛ по числу матчей с 2 и более очками. Живая легенда!

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Вторая двадцатиминутка оказалась переполнена не самыми логичными событиями. Например, «Баффало» быстро заработал большинство и чуть не пропустил — выскочив из штрафного бокса, Ник Дауд должен был увеличивать преимущество «Кэпиталз», но ему немного не хватило мастерства. Зато хватило Джону Карлсону. Часто ли вы видите защитников, убегающих к воротам соперника «1 в 0»? «Кэпиталз» и «Сэйбрз» смогли удивить и таким событием, случившимся после провала в обороне хозяев. Ну, а Карлсон все исполнил образцово.

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Моментов на обоих сторонах льда было достаточно, плюс гости снова получили возможность поиграть в формате «5 на 4» и несколько раз выводили на бросок Овечкина — получалось сильно, но не точно. В итоге же, гол пришел откуда не ждали. От правого борта зоны «Баффало» — именно с этой позиции Бренден Диллон застал врасплох Хаттона. Концовку периода забрали «клинки»: в отдельных эпизодах казалось, что их соперник вообще поплыл — настолько горячо было у ворот Самсонова. Один гол хозяева отыграли, но счет 4:2, вроде бы, не предполагал особых проблем для Овечкина и компании в третьем периоде.

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Но уже через 20 секунд после возобновления игры фанатам «столичных» должно было стать тревожно — Джейк Маккейб дальним выстрелом сократил отрыв «Вашингтона» до минимума. На счастье гостей к ним на помощь пришел новичок «Баффало» Эрик Стаал, решивший подарить шайбу Якубу Вране. У чеха было минимум времени и пространства, но он использовал эти ресурсы максимально эффективно.

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«Баффало» долго не мог собраться еще на одну погоню — на льду было больше стычек, чем голевых моментов. Первый конфликт возник после того, как Дауд уложил на лед Стаала, а затем Диллон и Маккейб выдали полноценный кулачный бой.

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В итоге «Сэйбрз» снова вплотную приблизились к сопернику, но вскоре получили гол в пустые ворота. 6:4 — победа «Вашингтона», которая точно не отменяет того факта, что Питера Лавиолетта ждет много работы. Зато у коуча есть Овечкин, который в своем первом матче в 35 лет сумел удивить не только отсутствием эгоизма переключением со снайперского на ассистентский режим, но и очень заметной мотивацией. Ови готов выдать еще один крутой сезон и в стартовом матче это частично доказал.

Баффало Сэйбрз
4:6
1:2, 1:2, 2:2
Вашингтон Кэпиталз
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